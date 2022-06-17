Украинские военные на «Азоте» в Северодонецке начали сдаваться в плен

Некоторые военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся на заводе «Азот» в Северодонецке, начали сдаваться в плен. Об этом 17 июня сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«В ходе проведения специальной военной операции на территории предприятия «Азот», действительно, некоторые украинские военные приняли правильное решение и начали сдаваться в плен», — сказал он Луганскому информационному центру.

По его словам, количество сложивших оружие и их принадлежность к подразделениям не разглашаются в целях их безопасности. Он уточнил, что на территории предприятия работают заградительные отряды. Кроме того, родственники сдавшихся в плен могут подвергнуться гонениям на территории Украины, отметил Марочко.

Ранее в этот день Марочко рассказал, что в промышленной зоне «Азота» закрепились подразделения РФ и ЛНР. Он подчеркнул, что есть успехи, но продвижение затрудняет тот факт, что украинские войска используют инфраструктуру завода в своих целях — прикрываются цистернами, в которых находятся ядохимикаты и взрывчатые вещества.

«Известия» опубликовали кадры промышленной зоны комбината, снятые с высоты птичьего полета. На них видны разрушения.

Зачистка завода от украинских неонацистов продолжается. Силы ЛНР зашли на территорию предприятия 16 июня.

Минобороны РФ организовывало гуманитарные коридоры для спасения гражданских лиц на «Азоте», однако 15 июня украинские боевики сорвали выход по нему мирных жителей. По информации журналиста «Известий» Алексея Полторанина, тогда оттуда смог выбраться только один пожилой мужчина.

В Донбассе идет спецоперация РФ по защите мирных жителей, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Кремле объяснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Обстановка в регионе ухудшилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с этим власти Донецкой и Луганской Народных Республик обратились за помощью к Москве.

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