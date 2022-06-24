Украинские войска получили приказ покинуть Северодонецк

Украинским военным приказано уйти из Северодонецка. Об этом в пятницу, 24 июня, заявил глава подконтрольной украинской стороне администрации Луганской области Сергей Гайдай.

В эфире украинского телеканала «Дом» он сообщил, что украинской стороне придется оставить Северодонецк.

«Было принято такое решение <...> И солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), и Национальная гвардия получили уже команду отходить на новые позиции, на новые укрепленные районы», — заявил Гайдай.

Ранее в этот день стало известно, что боевики националистического формирования «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела), которые заняли завод «Азот» в Северодонецке, заявили о готовности сдаться при условии прекращения огня.

Днем ранее официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что силы ЛНР контролируют воздушное пространство над Лисичанском и Северодонецком. Он уточнил, что оба города так или иначе находятся в формате оперативного окружения.

В тот же день день военные НМ ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. Отмечалось, что теперь 5–7 тыс. украинских боевиков в Лисичанске отрезаны от снабжения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».