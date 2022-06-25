Посол ЛНР рассказал об удержании сотен мирных жителей на заводе «Азот»

Освобожденные с территории завода «Азот» мирные жители сообщают, что внутри могут находиться еще сотни людей. Об этом в субботу, 25 июня, заявил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник.

По его словам, количество гражданских, содержавшихся на «Азоте», может быть больше, чем ожидалось, поскольку убежища предприятия не сообщаются между собой и к некоторым помещениям украинские военные не имели доступа.

«Боевики <...> пытались разными способами вытащить из подземелий мирных. Поджигали стены и двери, пытались загонять дым в щели и воздуховоды укрытий», — написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Он добавил, что при отступлении националисты заминировали многие проходы — установили растяжки и ловушки, с которыми в данный момент работают российские саперы.

Также посол рассказал, что эвакуация временно приостановлена из-за обстрелов из Лисичанска. Огонь, открытый противником, не позволяет безопасно вывести людей с завода. Спасательные мероприятия будут возобновлены как только обстановка стабилизируется.

Ранее в этот день представители Народной милиции (НМ) ЛНР заверили, что люди, остающиеся на территории завода «Азот» в Северодонецке, находятся в безопасности и обеспечены всем необходимым.

Кроме того, в субботу стало известно, что промзона предприятия «Азот» перешла под полный контроль военных ЛНР и России.

25 июня с территории химического завода «Азот» были эвакуированы 800 мирных жителей. Они поблагодарили военных России и ЛНР за помощь. В этот же день стало известно, что украинские боевики на территории завода намеренно подожгли одно из зданий, в подвале которого находились 40 мирных граждан. Сейчас все они спасены и ждут эвакуации.

Накануне сообщалось, что боевики националистического формирования «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела), которые заняли завод «Азот» в Северодонецке, заявили о готовности сдаться при условии прекращения огня.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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