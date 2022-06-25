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Посол ЛНР рассказал об удержании сотен мирных жителей на заводе «Азот»

Посол ЛНР Мирошник: освобожденные с завода «Азот» рассказывают о сотнях остающихся там мирных жителях
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Освобожденные с территории завода «Азот» мирные жители сообщают, что внутри могут находиться еще сотни людей. Об этом в субботу, 25 июня, заявил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник.

Промзона «Азота» полностью перешла под контроль союзных сил. Онлайн спецоперации на Украине 25 июня

По его словам, количество гражданских, содержавшихся на «Азоте», может быть больше, чем ожидалось, поскольку убежища предприятия не сообщаются между собой и к некоторым помещениям украинские военные не имели доступа.

«Боевики <...> пытались разными способами вытащить из подземелий мирных. Поджигали стены и двери, пытались загонять дым в щели и воздуховоды укрытий», — написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Он добавил, что при отступлении националисты заминировали многие проходы — установили растяжки и ловушки, с которыми в данный момент работают российские саперы.

Также посол рассказал, что эвакуация временно приостановлена из-за обстрелов из Лисичанска. Огонь, открытый противником, не позволяет безопасно вывести людей с завода. Спасательные мероприятия будут возобновлены как только обстановка стабилизируется.

Ранее в этот день представители Народной милиции (НМ) ЛНР заверили, что люди, остающиеся на территории завода «Азот» в Северодонецке, находятся в безопасности и обеспечены всем необходимым.

Кроме того, в субботу стало известно, что промзона предприятия «Азот» перешла под полный контроль военных ЛНР и России.

25 июня с территории химического завода «Азот» были эвакуированы 800 мирных жителей. Они поблагодарили военных России и ЛНР за помощь. В этот же день стало известно, что украинские боевики на территории завода намеренно подожгли одно из зданий, в подвале которого находились 40 мирных граждан. Сейчас все они спасены и ждут эвакуации.

Накануне сообщалось, что боевики националистического формирования «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела), которые заняли завод «Азот» в Северодонецке, заявили о готовности сдаться при условии прекращения огня.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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