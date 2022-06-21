Гинцбург напомнил о необходимости вакцинации от COVID-19

Прививаться против коронавируса нужно продолжать, так как даже люди с антителами не всегда имеют нужный уровень вируснейтрализующих антител. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Конечно, надо прививаться... Совершенно, к сожалению, не значит, что люди с антителами имеют нужный уровень вируснейтрализующих антител», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Он также напомнил, что сейчас продолжаются исследования новой вакцины против коронавируса, которая будет защищать сразу от нескольких штаммов COVID-19.

Ранее, 20 июня, Гинцбург заявил, что введение вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок является способом решения проблем с распространением COVID-19.

По его мнению, национальный календарь прививок включает всё, что необходимо для защиты здоровья граждан, «но потихоньку надо совершенствовать его и расширять».

До этого, 15 июня, Гинцбург сообщал, что значимых побочных эффектов у получивших вакцину от коронавируса в рамках клинических исследований детей 9–11 лет не отмечено.

9 июня стало известно, что вакцинация детей от коронавируса в рамках клинических исследований начнется с возрастной категории 9–11 лет. Гинцбург уточнил, что после них вакцинацию пройдут дети младшей группы — в возрасте от 6 до 9 лет.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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