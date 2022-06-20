Гинцбург призвал добавить в календарь прививок вакцинацию от коронавируса

Способом решения проблем с распространением COVID-19 является введение вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок, заявил микробиолог, глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«На законодательном уровне это будет означать, что всё население, как в советские времена, в обязательном порядке должно быть вакцинировано. Причем Институт Гамалеи создал вакцину для всех групп населения, за исключением пока что детей 0–6 лет. Надеюсь, это будет интраназальная вакцина, которая сейчас для взрослых проходит испытания», — рассказал он ТАСС.

Гинцбург добавил, что возможность использовать эту вакцину появится настолько скоро, насколько дофинансируются испытания.

«И тогда весь диапазон людей будет иметь вакцину, с помощью которой можно защититься в рамках национального календаря прививок», — подчеркнул он.

Глава центра им. Гамалеи отметил, что национальный календарь прививок включает всё, что необходимо для защиты здоровья граждан, «но потихоньку надо совершенствовать его и расширять».

15 июня Гинцбург сообщал, что значимых побочных эффектов у получивших вакцину от коронавируса в рамках клинических исследований детей 9–11 лет не отмечено.

О том, что вакцинация детей от коронавируса в рамках клинических исследований начнется с возрастной категории 9–11 лет, Гинцбург сообщал 9 июня. Он уточнял, что после них вакцинацию пройдут дети младшей группы — в возрасте от 6 до 9 лет.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.