Гинцбург рассказал о первых результатах вакцинации детей от COVID-19

Значимых побочных эффектов у получивших вакцину от коронавируса в рамках клинических исследований детей 9–11 лет не отмечено, сообщил в среду, 15 июня, микробиолог, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«На сегодняшний день 14 детей 9–11 лет провакцинированы 1/10 от взрослой дозы вакцины. Значимых побочных эффектов не отмечено. Всего в исследованиях участвует 100 детей: 50 из них должны быть провакцинированы 1/10 дозы, еще 50 — 1/5 дозы препарата», — рассказал он ТАСС.

Гинцбург добавил, что на среду, 15 июня, запланировано собрание группы независимых экспертов, педиатров-инфекционистов. Они выдадут центру разрешение на вакцинацию 1/10 дозы препарата детей от 6 до 9 лет.

О том, что вакцинация детей от коронавируса в рамках клинических исследований начнется с возрастной категории 9–11 лет, Гинцбург сообщал 9 июня. Он уточнял, что после них вакцинацию пройдут дети младшей группы — в возрасте от 6 до 9 лет.

24 января Минздрав России одобрил клинические исследования вакцины от коронавируса, которую разработал Центр имени Гамалеи, среди детей от 6 до 11 лет. Тогда Гинцбург сообщал, что на исследования может уйти до 3,5 месяца.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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