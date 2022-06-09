Реклама
Прямой эфир
Армия
Балтийский флот начал оперативные морские учения
Мир
Пушилин назначил Виталия Хоценко председателем правительства ДНР
Мир
ВОЗ зафиксировала более 700 случаев гепатита неизвестной этиологии
Мир
Премьер Эстонии призвала усилить присутствие НАТО на восточном фланге
Политика
Госдума разрешила регистрировать ребенка по месту жительства родителей
Мир
Twitter предоставит Маску требуемую им для сделки информацию
Мир
Европарламент поддержал предоставление Украине статус кандидата в ЕС
Мир
В МО РФ сообщили о подготовке СБУ провокации с применением химических веществ
Экономика
Цена нефти Brent на бирже ICE поднялась выше $124 впервые с 9 марта
Мир
Глава ВОЗ не исключил появления более опасного штамма COVID-19
Мир
Власти Херсона сообщили о запусках ВСУ ракет «Точка-У» по области раз в две недели
Сюжет:

Первыми вакцину от COVID-19 в рамках исследований получат дети 9-11 лет

Гинцбург: первыми вакцину от коронавируса в рамках исследований получат дети 9-11 лет
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вакцинация детей от коронавируса в рамках клинических исследований начнется с возрастной категории 9-11 лет. Об этом в четверг, 9 июня, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Дышите для здоровья: иммунитет к коронавирусу оказался «заразен»
Антитела к возбудителю COVID-19 передаются воздушно-капельным путем, выяснили ученые

Отмечается, что первые 16 добровольцев вместе с родителями уже прошли предварительный скрининг и дали свое согласие.

«Сначала препарат вводить будут детям 9-11 лет, а потом уже пойдет более младший возраст — 6-9 лет», — пояснил он.

Ранее, 1 июня, Гинцбург сообщил, что вакцинация детей 6–11 лет от коронавируса стартует 9–10 июня в рамках клинических исследований.

До этого, 15 мая, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи напомнил, что спад заболеваемости COVID-19 в России не должен стать поводом для отказа от вакцинации и ревакцинации. По словам Гинцбурга, для лучшей защиты стоит переходить на сочетание инъекционной вакцинации и ревакцинации назальным препаратом.

24 января Минздрав России одобрил клинические исследования вакцины от коронавируса, которую разработал Центр имени Гамалеи, среди детей от 6 до 11 лет. Тогда Гинцбург сообщал, что на исследования может уйти до 3,5 месяца.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022