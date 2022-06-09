Первыми вакцину от COVID-19 в рамках исследований получат дети 9-11 лет

Вакцинация детей от коронавируса в рамках клинических исследований начнется с возрастной категории 9-11 лет. Об этом в четверг, 9 июня, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Отмечается, что первые 16 добровольцев вместе с родителями уже прошли предварительный скрининг и дали свое согласие.

«Сначала препарат вводить будут детям 9-11 лет, а потом уже пойдет более младший возраст — 6-9 лет», — пояснил он.

Ранее, 1 июня, Гинцбург сообщил, что вакцинация детей 6–11 лет от коронавируса стартует 9–10 июня в рамках клинических исследований.

До этого, 15 мая, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи напомнил, что спад заболеваемости COVID-19 в России не должен стать поводом для отказа от вакцинации и ревакцинации. По словам Гинцбурга, для лучшей защиты стоит переходить на сочетание инъекционной вакцинации и ревакцинации назальным препаратом.

24 января Минздрав России одобрил клинические исследования вакцины от коронавируса, которую разработал Центр имени Гамалеи, среди детей от 6 до 11 лет. Тогда Гинцбург сообщал, что на исследования может уйти до 3,5 месяца.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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