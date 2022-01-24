Минздрав разрешил провести клинические исследования «Спутника М» для детей

Центр им. Гамалеи получил от Минздрава РФ разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса для детей «Спутник М». Об этом в понедельник, 24 января, следует из данных госреестра.

«Цель клинического исследования — оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак М», комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2» у детей», — следует из сообщения на сайте госреестра.

Разрешение было получено на проведение I–III фаз исследования.

23 января 2022 года в Санкт-Петербург поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков. Препарат рассчитан на детей в возрасте от 12 до 17 лет. Подростков будут прививать в 83 пунктах вакцинации. Партию распределят по районным поликлиникам в ближайшие дни. В будущем планируется проводить иммунизацию в школах и расширить поставки.

Минздрав РФ зарегистрировал «Спутник М» 24 ноября. Вакцина предназначена для подростков от 12 до 17 лет. Препарат содержит 1/5 дозы «Спутника V» для взрослых. Иммунизация проводится двумя компонентами с перерывом 21 день.

Российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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