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Минздрав разрешил провести клинические исследования «Спутника М» для детей
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Минздрав разрешил провести клинические исследования «Спутника М» для детей

Центр им. Гамалеи получил разрешение на проведение клинических исследований «Спутника V» для детей
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Центр им. Гамалеи получил от Минздрава РФ разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса для детей «Спутник М». Об этом в понедельник, 24 января, следует из данных госреестра.

Пойдет по плану: регионы готовятся к активной вакцинации подростков
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«Цель клинического исследования — оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак М», комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2» у детей», — следует из сообщения на сайте госреестра.

Разрешение было получено на проведение I–III фаз исследования.

23 января 2022 года в Санкт-Петербург поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков. Препарат рассчитан на детей в возрасте от 12 до 17 лет. Подростков будут прививать в 83 пунктах вакцинации. Партию распределят по районным поликлиникам в ближайшие дни. В будущем планируется проводить иммунизацию в школах и расширить поставки.

Минздрав РФ зарегистрировал «Спутник М» 24 ноября. Вакцина предназначена для подростков от 12 до 17 лет. Препарат содержит 1/5 дозы «Спутника V» для взрослых. Иммунизация проводится двумя компонентами с перерывом 21 день.

Российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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