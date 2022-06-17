Захарова заявила о невозможности Украины сохранить прежние границы

Украина больше не будет существовать в своих прежних границах. Об этом в пятницу, 17 июня, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Той Украины, которую вы и мы знали в тех, собственно, ее границах, которые были раньше, больше нет. И не будет. Это очевидно», — передает слова Захаровой на полях ПМЭФ «Газета.Ru».

Захарова также подчеркнула, что Москва продолжит операцию на Украине до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели, и обвинила официальный Киев в том, что он завел переговоры в тупик.

28 апреля Кирилл Стремоусов исключил возвращение освобожденного от украинских националистов региона обратно под контроль Украины. 15 июня возвращение региона под контроль Киева исключили и в Запорожье.

16 июня стало известно, что дети, рожденные на территориях Запорожской и Херсонской областей после 24 февраля, будут автоматически получать гражданство Российской Федерации. Соответствующие заявления сделали в администрациях регионов.

14 июня член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов объявил, что свыше 100 тыс. жителей Запорожья подали заявки на получение российских паспортов. Он также рассказал о планах полностью освободить территорию Запорожской области от украинских националистов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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