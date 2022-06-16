Рожденные после 24 февраля в Запорожье дети автоматически станут гражданами РФ

Дети, которые родились в Запорожской области после 24 февраля, будут автоматически получать гражданство Российской Федерации. Об этом заявил 16 июня член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Как объяснил Рогов, с момента начала специальной операции России по защите Донбасса, Украина заблокировала выдачу свидетельств о рождении и о регистрации браков украинского образца на освобожденной территории. И сейчас продолжает выдавать только свидетельства о смерти, что, как он считает, очень символично.

«Начиная с марта родители массово жаловались на возникшую проблему. Ребенка без документов невозможно лечить, выдавать пособие и прочее, так как его документально как бы и нет. Мы получили ответ из администрации президента РФ, что дети будут получать российское гражданство автоматически. Также у нас уже по российским законам регистрируются браки», — сказал чиновник.

Ранее в этот день точно такой же закон вступил в силу и в Херсонской области. Как сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, все рожденные после 24 февраля дети там будут автоматически получать гражданство России.

Днем ранее Стремоусов отметил, что в Херсонской области возник ажиотажный спрос на получение гражданства России. По его словам, общее число заявок на получение российских паспортов уже превысило 10 тыс.

До этого, 25 мая, президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи гражданства РФ жителям Запорожской и Херсонской областей.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко заявил «Известиям», что данный указ президента России — очень своевременная мера. Так жители этих регионов смогут решить свои вопросы с социальной и медицинской помощью, уточнил он.

В этот же день Рогов обозначил позицию региона касательно того, что после его полного освобождения от украинских националистов Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России. Регион может занять достойное место в Южном федеральном округе, подчеркнул он.

Кроме того, Рогов рассказал, что в освобожденной части Запорожской области введена бивалютная зона, которая позволяет рассчитываться в гривнах и рублях. В области налажено программное обеспечение, уточнил он.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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