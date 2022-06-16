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Родившиеся после 24 февраля дети в Херсонской области получат гражданство России

Власти Херсонской области заявили об автоматической выдаче гражданства РФ родившимся после 24 февраля детям
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Все рожденные после 24 февраля дети в Херсонской области будут автоматически получать гражданство Российской Федерации. Об этом в четверг, 16 июня, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

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«В Херсонской области дети, которые родились после 24 февраля, автоматически получают гражданство РФ. А дети-сироты уже получили гражданство», — цитирует его ТАСС.

Днем ранее Стремоусов отметил, что в Херсонской области возник ажиотажный спрос на получение гражданства России. По его словам, общее число заявок на получение российских паспортов уже превысило 10 тыс.

Первые заявки на получение российского гражданства жители региона начали подавать 5 июня. В частности, одним из первых заявление подал бывший командир местного отделения украинской территориальной обороны Дмитрий Кузьменко, который призвал своих соратников сделать правильный выбор и поступить так же.

До этого, 25 мая, президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи гражданства РФ жителям Запорожской и Херсонской областей.

Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. После в регионе заявили, что не намерены возвращаться под контроль Украины.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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