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Новак заявил о возможности дефицита нефти на мировом рынке

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Фото: Global Look Press/dpa/Lino Mirgeler
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Со стороны предложения энергоресурсов на мировом рынке наблюдается значительная турбулентность и неопределенность. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил вице-премьер России Александр Новак на сессии «Глобальные вызовы энергобаланса 2022» в рамках XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Он также отметил, что окончательное восстановление спроса на энергоресурсы после пандемических локдаунов возможно в этом году, но мир сталкивается с дефицитом предложения нефти.

«Мы наблюдаем недостаток инфраструктуры, которая позволяла бы использовать энергоресурсы в полном объеме. Наблюдаем снижение объема инвестиций в добывающую отрасль <...> Это означает, что возможен дефицит предложения на рынке углеводородов, в частности нефти», — заявил вице-премьер.

Кроме того, Новак подчеркнул, что Россия за пять месяцев 2022 года увеличила экспорт нефти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост показателя свидетельствует о том, что российская нефть и нефтепродукты остаются востребованными в мире.

«По газу у нас частично идет сокращение в этом году объемов добычи примерно на 4-5%. Тем не менее, если у нас прошлый год 762 млрд — это рекордные цифры, 5% — это всё равно будет 730–750 млрд, такие цифры», — пояснил Новак.

Днем ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов на ПМЭФ рассказал «Известиям», что Европа на текущий момент неспособна полностью заменить российские энергоресурсы. Он отметил, что в настоящее время на фоне геополитики трудно спрогнозировать, смогут ли страны Европы в будущем пересмотреть вопрос энергетического сотрудничества с Россией.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 4 июня заявил, что Россия уже увеличивает продажу нефти на альтернативных европейскому рынках. Дипломат отметил, что, учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у России нет потерь бюджета.

1 июня CNN Business сообщил, что борьба Европы за поиск альтернатив российскому газу ставит мир на грань дефицита энергии будущей зимой, причем наихудшие последствия, скорее всего, постигнут наиболее уязвимые экономики Азии.

ЕС принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Последний из них включил в себя частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю, а также отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банка. Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Западные страны начали ужесточать санкции против Москвы на фоне проведения Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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