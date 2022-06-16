В Минэнерго указали на неспособность ЕС заменить российские энергоресурсы

Европа на текущий момент не способна полностью заменить российские энергоресурсы. Об этом в четверг, 16 июня, рассказал «Известиям» министр энергетики РФ Николай Шульгинов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Шульгинов также отметил, что в настоящее время на фоне геополитики трудно спрогнозировать, смогут ли страны Европы в будущем пересмотреть вопрос энергетического сотрудничества с Россией.

«Они забывают, что прошедшая зима была довольно теплая для Европы. ‹...› Мы не знаем, как сейчас будет, и они не знают. И я думаю, знаете как, время покажет, какое решение они будут принимать после прохождения зимы. Смогут ли они на зиму заполнить запасы своих газовых хранилищ, будут ли они испытывать проблемы от эмбарго на поставку нефти… Будем смотреть, как говорит русская пословица. Но говорить, какое они рыночное решение примут, трудно, потому что сейчас все решения принимаются из-за геополитики. За них я не буду прогнозировать», — отметил он.

«Понимаете, 40% газа для Европы наших поставок - это много. Заместить в моменте это невозможно, это все понимают. Около 30% нефти тоже много. Хотя поиски замещения есть, некоторые страны начинают запускать угольные станции, которые остановили из-за зеленой повестки. И такая вот зависимость очень большая», - сказал Шульгинов.

Так, по состоянию на 15 июня, цены на газ в Европе впервые с 27 апреля превышают $1300 за 1 тыс. куб. м.

В тот же день ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович отметил, что ЕС активно ищет замену российского газа и один из рассматриваемых вариантов — газ Восточного Средиземноморья. Однако полностью отказаться от российского газа в ближайшие два года можно только путем обвала европейской промышленности, полагает эксперт.

14 июня заместитель министерства финансов США Адевале Адейемо признал увеличение Россией своих доходов от продажи энергоресурсов, невзирая на введенные против нее санкции. Поэтому теперь задачей Штатов станет сократить размеры получения прибыли РФ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 4 июня заявил, что Россия уже увеличивает продажу нефти на альтернативных европейскому рынках. Дипломат отметил, что, учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у России нет потерь бюджета. А за день до этого ЕС заявил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций. Ограничительные меры включают в себя в том числе отказ стран — участников союза от импорта нефти из России в течение шести месяцев и в течение восьми месяцев — отказ от нефтепродуктов.

1 июня CNN Business сообщил, что борьба Европы за поиск альтернатив российскому газу ставит мир на грань дефицита энергии будущей зимой, причем наихудшие последствия, скорее всего, постигнут наиболее уязвимые экономики Азии.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Западные страны начали ужесточать санкции против Москвы на фоне проведения Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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