Эксперт заявил о невозможности полной замены газа из РФ в Европу израильским

Израиль может поставить Евросоюзу через Египет не более 5 млрд куб. м газа в год, но курочка по зернышку клюет: частично взяли из Израиля, частично из Катара, однако полностью заменить поставляемые странам альянса 150 млрд куб. м российского газа не получится. Об этом заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в среду, 15 июня.

Ранее в этот же день телеканал Sky News Arabia сообщил, что Брюссель, Тель-Авив и Каир подписали меморандум о взаимопонимании в сфере экспорта газа из Израиля через Египет в Европу. Голубое топливо будет поставляться через египетские станции по сжижению газа в Идку и Дамиетте. Документ был заключен на полях седьмой министерской встречи Восточно-средиземноморского газового форума в Каире. Он рассчитан на три года с автоматическим продлением еще на два года.

Ранее в среду сообщалось, что подписание соглашения состоится в рамках завершения трехдневного визита в Израиль председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Митрахович отметил, что Евросоюз активно ищет замену 150 млрд куб. м российского газа и один из рассматриваемых вариантов — газ Восточного Средиземноморья, который нашли в последние 10 лет. Появилась добыча на шельфе Кипра, Израиля, Египта. В 2021 году Египет экспортировал уже около 10 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ).

Однако полностью отказаться от российского газа в ближайшие два года можно только путем обвала европейской промышленности, полагает эксперт. При этом лет через 10 его можно будет заменить с помощью других источников — если вложить деньги в развитие разных проектов, появится и голубое топливо. Но сейчас вопрос в том, что надо действовать по-быстрому, а организовать быструю замену нельзя, подчеркнул специалист.

В конце мая сообщалось, что Анкара и Тель-Авив проведут переговоры по доставке газа из Восточного Средиземноморья в Европу через Турцию.

16 мая главный советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калын заявил о готовности страны направлять газ в Европу из Восточного Средиземноморья. По его словам, ресурс может стать альтернативным источником энергии для ЕС, который хочет снизить свою зависимость от российского газа.

Кроме того, турецкая газета Yeni Şafak сообщала, что в качестве возможного варианта замены газа из РФ для Европы рассматривается сырье из Израиля. Израильский газ рассматривается как вариант.

В то же время обозреватель французской газеты Le Monde diplomatique Акрам Белкаид высказал мнение, что в долгосрочной перспективе альтернативы российским поставкам газа в странах Европы нет.