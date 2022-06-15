Реклама
Прямой эфир
Экономика
Цены на газ в Европе поднялись выше $1200 за 1 тыс. куб. м
Туризм
Германия сняла ограничения на въезд в страну и возобновила выдачу виз россиянам
Мир
Минфин США ввел санкции против трех физлиц из России, Швеции и с Украины
Мир
Пентагон заявил об отказе сокращать поставки оружия на Украину
Мир
Лондон поручил Киеву заняться освобождением приговоренных в ДНР наемников
Мир
В Грузии подтвержден первый случай заражения оспой обезьян 
Мир
МИД Франции опроверг сообщения о поставке кассетных боеприпасов Киеву
Мир
Россия поддержала шаги Южной Осетии по гумпомощи Донбассу
Мир
Турция отказала НАТО в переговорах с Финляндией и Швецией
Общество
Многодетным семьям предоставят компенсацию за платное обучение в колледжах
Мир
Лондон изучает возможность отправки Киеву противокорабельных ракет
Сюжет:

Эксперт заявил о невозможности полной замены газа из РФ в Европу израильским

Эксперт Митрахович: полностью заменить российский газ израильским Европе не удастся
0
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Израиль может поставить Евросоюзу через Египет не более 5 млрд куб. м газа в год, но курочка по зернышку клюет: частично взяли из Израиля, частично из Катара, однако полностью заменить поставляемые странам альянса 150 млрд куб. м российского газа не получится. Об этом заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в среду, 15 июня.

Ранее в этот же день телеканал Sky News Arabia сообщил, что Брюссель, Тель-Авив и Каир подписали меморандум о взаимопонимании в сфере экспорта газа из Израиля через Египет в Европу. Голубое топливо будет поставляться через египетские станции по сжижению газа в Идку и Дамиетте. Документ был заключен на полях седьмой министерской встречи Восточно-средиземноморского газового форума в Каире. Он рассчитан на три года с автоматическим продлением еще на два года.

Истерический максимум: Европе грозит инфляционный шок из-за новых санкций
Отказ от российских энергоресурсов кратно усилит дальнейший рост цен

Ранее в среду сообщалось, что подписание соглашения состоится в рамках завершения трехдневного визита в Израиль председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Митрахович отметил, что Евросоюз активно ищет замену 150 млрд куб. м российского газа и один из рассматриваемых вариантов — газ Восточного Средиземноморья, который нашли в последние 10 лет. Появилась добыча на шельфе Кипра, Израиля, Египта. В 2021 году Египет экспортировал уже около 10 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ).

Однако полностью отказаться от российского газа в ближайшие два года можно только путем обвала европейской промышленности, полагает эксперт. При этом лет через 10 его можно будет заменить с помощью других источников — если вложить деньги в развитие разных проектов, появится и голубое топливо. Но сейчас вопрос в том, что надо действовать по-быстрому, а организовать быструю замену нельзя, подчеркнул специалист.

В конце мая сообщалось, что Анкара и Тель-Авив проведут переговоры по доставке газа из Восточного Средиземноморья в Европу через Турцию.

16 мая главный советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калын заявил о готовности страны направлять газ в Европу из Восточного Средиземноморья. По его словам, ресурс может стать альтернативным источником энергии для ЕС, который хочет снизить свою зависимость от российского газа.

Кроме того, турецкая газета Yeni Şafak сообщала, что в качестве возможного варианта замены газа из РФ для Европы рассматривается сырье из Израиля. Израильский газ рассматривается как вариант.

В то же время обозреватель французской газеты Le Monde diplomatique Акрам Белкаид высказал мнение, что в долгосрочной перспективе альтернативы российским поставкам газа в странах Европы нет.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022