В Турции заявили о готовности поставлять газ в Европу

Главный советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калын заявил о готовности Анкары направлять газ в Европу из Восточного Средиземноморья.

«Этот газ может стать альтернативным источником для Евросоюза, который хочет снизить свою зависимость от российского газа. <...> Одной из основных альтернатив является восточно-средиземноморский газ. Турция готова быть частью процесса», — сказал Калын в интервью агентству Reuters.

Калын также отметил, что Турция надеется, что «новые открытия в области энергетики создадут новые возможности, а не новые трения».

Ранее в этот же день турецкая газета Yeni Şafak сообщила, что в качестве возможного варианта замены газа из РФ для Европы рассматривается сырье из Израиля. Его маршрут планируется через Турцию, через Восточное Средиземноморье.

7 мая в Турции заявили о способных покрывать 45 лет мировые потребности запасах газа в Черном море.

6 мая заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев заявил, что Европа взрывными темпами увеличила импорт российского газа в мае по сравнению с апрелем.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 5 мая сообщил, что в настоящий момент Евросоюз не планирует отказываться от поставок российского газа. Несмотря на то что шестой пакет антироссийских санкций включает в себя запрет на поставки российской нефти, Боррель уточнил, что рынок нефти глобален и существуют иные поставщики, а газ невозможно заместить каким-либо другим продуктом нефтехимии.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему 27 апреля «Газпром» остановил поставки в эти страны.

При этом 1 мая глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш в эфире Rádió Kossuth заявил, что Венгрия наряду с еще девятью странами уже открыла счета в российском банке для оплаты газа по предложенным правилам. А по информации Bloomberg на 12 мая, уже 20 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты российского газа в соответствии с условиями РФ.

В июне прошлого года Турция обнаружила новое газовое месторождение объемом 135 млрд куб. м. В августе того же года турецкое буровое судно Fatih обнаружило в Черном море месторождения природного газа. Открытие сделали в зоне Tuna-1 на пересечении болгарской и румынской морских границ и внутренних вод Турции. Тогда Анкара оценила обнаруженные запасы газа примерно в $65 млрд.

Об обнаружении еще одного источника дополнительных запасов природного газа в Черном море объемом 405 млрд кубометров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал в октябре 2020 года. Тогда глава государства уточнил, что цель властей — начать добычу газа с этого месторождения в 2023 году.

Западные страны ужесточают санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в Донбассе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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