Турция и Израиль проведут переговоры по поставкам газа в Европу

Турция и Израиль проведут переговоры по доставке газа из Восточного Средиземноморья в Европу через Турцию. Об этом 29 мая заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает на своем сайте телеканал NTV.

По словам Эрдогана, состоятся переговоры министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Дёнмеза с израильскими официальными лицами.

«Мы также будем проинформированы информацией, которую наш министр иностранных дел доведет до нас после его визита в Израиль», — отметил Эрдоган.

По его словам, стороны предпримут усилия для улучшения отношений двух государств. Намерения Турции и Израиля заключаются в том, чтобы как можно быстрее достичь в этом прогресса.

16 мая главный советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калын заявил о готовности Анкары направлять газ в Европу из Восточного Средиземноморья. По его словам, топливо может стать альтернативным источником энергии для Евросоюза, который хочет снизить свою зависимость от российского газа.

Также в мае обозреватель французской газеты Le Monde diplomatique Акрам Белкаид высказал мнение, что в долгосрочной перспективе альтернативы российским поставщикам природного газа в странах Европы не существует.

14 мая глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм сказал, что прекращение поставок российского газа будет иметь разрушительные для страны последствия. По его словам, при введении эмбарго на энергоресурсы из России целому ряду немецких предприятий пришлось бы остановить производство.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Для продолжения поставок газа иностранные покупатели должны открыть специальные рублевые и валютные счета типа «К» в Газпромбанке.