Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Турция и Израиль проведут переговоры по поставкам газа в Европу

Эрдоган: Турция и Израиль проведут переговоры по доставке газа из Средиземноморья в Европу
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alona_nikolaievychukrinform
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турция и Израиль проведут переговоры по доставке газа из Восточного Средиземноморья в Европу через Турцию. Об этом 29 мая заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает на своем сайте телеканал NTV.

Трубные площади: Европу от газовой катастрофы может спасти только СП-2
Сокращение маршрутов поставок и отсутствие альтернативных объемов практически не оставляют ЕС выбора, считают эксперты

По словам Эрдогана, состоятся переговоры министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Дёнмеза с израильскими официальными лицами.

«Мы также будем проинформированы информацией, которую наш министр иностранных дел доведет до нас после его визита в Израиль», — отметил Эрдоган.

По его словам, стороны предпримут усилия для улучшения отношений двух государств. Намерения Турции и Израиля заключаются в том, чтобы как можно быстрее достичь в этом прогресса.

16 мая главный советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калын заявил о готовности Анкары направлять газ в Европу из Восточного Средиземноморья. По его словам, топливо может стать альтернативным источником энергии для Евросоюза, который хочет снизить свою зависимость от российского газа.

Также в мае обозреватель французской газеты Le Monde diplomatique Акрам Белкаид высказал мнение, что в долгосрочной перспективе альтернативы российским поставщикам природного газа в странах Европы не существует.

14 мая глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм сказал, что прекращение поставок российского газа будет иметь разрушительные для страны последствия. По его словам, при введении эмбарго на энергоресурсы из России целому ряду немецких предприятий пришлось бы остановить производство.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Для продолжения поставок газа иностранные покупатели должны открыть специальные рублевые и валютные счета типа «К» в Газпромбанке.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022