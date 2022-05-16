Европа рассматривает вариант замены российского газа сырьем из Израиля

В качестве возможного варианта замены газа из РФ для Европы рассматривается сырье из Израиля. Об этом 16 мая сообщила турецкая газета Yeni Şafak.

«Пока сохраняется напряженность между Россией и Украиной, в Европе продолжаются поиски альтернативного газа. Израильский газ рассматривается как вариант, его маршрут планируется через Турцию, через Восточное Средиземноморье», — говорится в публикации.

Уточняется, что, если странам удастся договориться, «ожидается, что турецкий корабль будет дежурить в периоды передачи».

Помимо этого, Турция сосредоточила внимание на глубоководном бурении для добычи нефти и природного газа, поэтому включила во флот четвертое буровое судно.

Оно вышло из Южной Кореи в марте и направилось в сторону Туниса. Продолжительность рейса 74 дня, корабль ожидают в Турции 19 мая. На подготовительные работы уйдет около двух месяцев, после чего корабль нового поколения начнет работу в Восточном Средиземноморье.

«Он будет способствовать глубоководным исследованиям и дноуглубительным работам в Средиземном море, может работать на глубине до 3 тыс. 600 м, способен бурить до 12 200 м», — пояснили в газете.

В начале мая Турция заявила, что количество газа в Черном море позволит удовлетворять мировые потребности в этом топливе на протяжении почти полувека. Отмечалось, что запасы оцениваются в 540 млрд куб. м, и это «только начало, будет продолжение».

В июне Турция обнаружила новое газовое месторождение объемом 135 млрд куб. м.

Об обнаружении еще одного источника дополнительных запасов природного газа в Черном море объемом 405 млрд куб. м президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщал в октябре 2020 года. Тогда глава государства уточнил, что цель властей Турции — начать добычу газа с этого месторождения в 2023 году.

В августе того же года турецкое буровое судно Fatih обнаружило в Черном море месторождения природного газа. Открытие сделали в зоне Tuna-1 на пересечении болгарской и румынской морских границ и внутренних вод Турции. Тогда Анкара оценила обнаруженные запасы газа примерно в $65 млрд.

В конце лета 2020 года глава минфина республики Берат Албайрак отметил, что обнаруженное в Черном море газовое месторождение даст Турции возможность покупать газ из-за рубежа дешевле, дав ей преимущество в цене в пределах 30%.

Уже несколько месяцев ведется обсуждение отказа от российских газа и нефти, однако пока только США ввели запрет на весь импорт газа и нефти из РФ. Рестрикции вводятся на фоне того, что на Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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