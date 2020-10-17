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Эрдоган объявил о новых найденных запасах газа в Черном море

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Дополнительные запасы природного газа обнаружены в недавно открытом месторождении в Черном море, общий его объем доказанных запасов составляет 405 млрд кубометров. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения исследовательского судна Fatih.

«Наше судно продолжило работу после обнаружения первого газового месторождения. В ходе новых исследований было обнаружено еще 85 миллиардов кубометров газа», — сказал он в ходе выступления, транслировавшегося в Twitter турецкого лидера.

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