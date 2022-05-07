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В Турции заявили о способных покрывать 45 лет мировые потребности запасах газа

Экс-премьер Турции: запасы газа в Черном море на 45 лет покроют мировые потребности
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Resul Kaboglu
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Количество газа в Черном море позволит удовлетворять мировые потребности в этот топливе на протяжении почти полувека. Об этом сообщил бывший премьер-министр Турции, заместитель руководителя партии справедливости и развития Бинали Йылдырым, его слова приводит 7 мая газета Sözcü.

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«Запасы Черного моря в природном газе сейчас оцениваются в 540 млрд куб. м. Это только начало, будет продолжение. Черное море способно покрыть мировые потребности в газе в течение 45 лет», — говорится в публикации.

В октябре 2018 года Турция обнаружила дополнительные запасы природного газа объемом 85 млрд куб. м в скважине TUNA-1 в 170 км от северного побережья страны. Общие запасы энергоносителя, таким образом, на месторождении Сакарья достигли 405 млрд куб. м. Данное месторождение считается крупным по международной общепринятой классификации.

Оно находится примерно в 170 км от северного побережья Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что залежи находятся на глубине 4,7 тыс. м и пообещал, что газ начнет поставляться в дома людей к 2023 году.

В июле 2019 года ЕС приостановил диалог с Анкарой на высшем уровне из-за геологоразведки месторождений углеводородов в Средиземном море — в исключительной экономической зоне Кипра находятся турецкие буровые установки «Фатих» и «Явуз».

В августе 2020 года Эрдоган заявил, что республика не откажется от планов по геологоразведке в Средиземном море, несмотря на угрозы введения санкций.

Кипр и Греция считают действия Турции незаконными, однако в стране уверены, что воды, где ведется добыча, принадлежат так называемому континентальному шельфу Республики Северный Кипр, территории которой Турция считает своими.

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