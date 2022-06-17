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Die Welt заявила о не работающей стратегии Запада по изоляции России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На фоне ситуации на Украине Россию поддерживают гораздо больше стран, чем предполагали на Западе. А значит, стратегия по изоляции РФ не работает. Об этом идет речь статье газеты Die Welt, опубликованной 17 июня.

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Журналист Кристоф Б. Шлиц замечает, что действия Запада нацелены на международную изоляцию России, однако такую политику поддержали всего лишь считанное количество стран: Канада, Япония, Новая Зеландия и Австралия. Следовательно, «Путин не одинок», пишет автор.

«В лице Китая, Бразилии, Индии и ЮАР Москву поддерживают четыре страны, которые вместе с РФ производят треть глобального ВВП. Они еще больше, чем прежде, импортируют удобрения, энергоносители и оружие из России», — говорится в статье.

Автор также указывает, что неохотно участвует в санкциях против России ближайший союзник Вашингтона — Израиль, а Саудовская Аравия и ОАЭ объявили себя нейтральными.

«Владимир Путин в этом мире имеет больше сторонников, чем ожидал Запад. И это урок, который нужно всем вынести. В то время, как американцы все сильнее обращаются в сторону Азии, а европейцы ведут дискуссии внутри своих институтов вместо того, чтобы действовать на мировой арене, стратег Путин сплел сети и создал новые сферы влияния», — отметило издание.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 июня заявила, что «изоляция Запада» удалась, однако проблема в том, что на фоне антироссийских санкций изолированным оказался сам Запад, а не Россия.

14 июня на Украине заместитель министра экономики страны Тарас Качка заявил, что Россия оказалась устойчивой к введенным против нее санкциям, указав, что доходы от сырьевых продуктов обеспечивают стабильность финансовой системы РФ. Он также отметил, что Центробанк России вернул процентную ставку на уровень 9,5%, державшийся до начала спецоперации.

О неэффективности санкций также заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, Россия справляется с давлением, а амбициозные планы США, развязавшие экономическую войну, не оправдываются. Это заявление депутат сделал после того, как в американском минфине выразили обеспокоенность из-за слишком большого количества наложенных рестрикций.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции.

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