На фоне ситуации на Украине Россию поддерживают гораздо больше стран, чем предполагали на Западе. А значит, стратегия по изоляции РФ не работает. Об этом идет речь статье газеты Die Welt, опубликованной 17 июня.

Журналист Кристоф Б. Шлиц замечает, что действия Запада нацелены на международную изоляцию России, однако такую политику поддержали всего лишь считанное количество стран: Канада, Япония, Новая Зеландия и Австралия. Следовательно, «Путин не одинок», пишет автор.

«В лице Китая, Бразилии, Индии и ЮАР Москву поддерживают четыре страны, которые вместе с РФ производят треть глобального ВВП. Они еще больше, чем прежде, импортируют удобрения, энергоносители и оружие из России», — говорится в статье.

Автор также указывает, что неохотно участвует в санкциях против России ближайший союзник Вашингтона — Израиль, а Саудовская Аравия и ОАЭ объявили себя нейтральными.

«Владимир Путин в этом мире имеет больше сторонников, чем ожидал Запад. И это урок, который нужно всем вынести. В то время, как американцы все сильнее обращаются в сторону Азии, а европейцы ведут дискуссии внутри своих институтов вместо того, чтобы действовать на мировой арене, стратег Путин сплел сети и создал новые сферы влияния», — отметило издание.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 июня заявила, что «изоляция Запада» удалась, однако проблема в том, что на фоне антироссийских санкций изолированным оказался сам Запад, а не Россия.

14 июня на Украине заместитель министра экономики страны Тарас Качка заявил, что Россия оказалась устойчивой к введенным против нее санкциям, указав, что доходы от сырьевых продуктов обеспечивают стабильность финансовой системы РФ. Он также отметил, что Центробанк России вернул процентную ставку на уровень 9,5%, державшийся до начала спецоперации.

О неэффективности санкций также заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, Россия справляется с давлением, а амбициозные планы США, развязавшие экономическую войну, не оправдываются. Это заявление депутат сделал после того, как в американском минфине выразили обеспокоенность из-за слишком большого количества наложенных рестрикций.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции.

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