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Захарова назвала Запад изолированным из-за собственных санкций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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«Изоляция Запада» удалась, однако проблема в том, что на фоне антироссийских санкций изолированным оказался сам Запад, а не Россия. Об этом 15 июня заявила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Санкции наносят ущерб Германии, а не России»
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«Проблема только в том, что изолированы не мы, а они. Вот они себя от нас изолировали самостоятельно и инициативно, приложив много усилий и заплатив огромную за это цену», — сообщила дипломат.

Как указала представитель МИДа, из-за введения санкций Запада против России больше всего страдают жители данных конкретно стран, которые «расплачиваются на них просто из своего собственного кармана».

«Но так сказать им, видимо, это нравится. Хотя чем дальше, тем больше становится ясно, что им это тоже не нравится», — резюмировала Захарова.

Отвечая на вопрос о том, кого же можно действительно сейчас назвать партнерами России, дипломат указала на то, что у нашей страны сейчас открываются фантастические возможности.

«Как и у нас в отношениях с партнерами по СНГ, Африкой, Азией, Латинской Америкой, — так и у них сейчас время для стремительного действия и для реализации тех возможностей, которые очевидны», — указала представитель внешнедипломатического ведомства.

Накануне заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Россия оказалась устойчивой к введенным против нее санкциям, заявив, что доходы от сырьевых продуктов обеспечивают стабильность финансовой системы России. Он также отметил, что Центробанк России вернул процентную ставку на уровень 9,5%, державшийся до начала спецоперации.

О неэффективности санкций 15 июня также заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, Россия справляется с давлением, а амбициозные планы США, развязавшие экономическую войну, не оправдываются. Это заявление депутат сделал после того, как в американском минфине выразили обеспокоенность из-за слишком большого количества наложенных рестрикций.

В этот же день президент Сербии Александр Вучич заявил, что санкции Запада против России нанесли ущерб их авторам. Вучич сообщил, что он «не понимает, как это западные государства нанесли противнику урон такой же, как и себе».

14 июня российский сенатор Алексей Пушков заявил, что страны Запада уже не выдерживают собственных санкций, введенных против России, но боятся в этом признаться. По его словам, США и их союзники уже не знают, как выпутаться из этой политики «изоляции».

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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