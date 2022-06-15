Вучич указал на ущерб для вводящих санкции против России стран

Санкции Запада против России нанесли ущерб их авторам. Об этом в среду, 15 июня, заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Думаю, что санкции были плохо таргетированы, не касаясь политической природы санкций, мы знаем, что думаем о санкциях, и точка. Но я также думаю, что они были плохо нацелены.... Не понимаю, как это вы нанесли противнику урон такой же, как и себе...» — приводятся его слова на сайте президента Сербии.

14 июня российский сенатор Алексей Пушков заявил, что страны Запада уже не выдерживают собственных санкций, введенных против России, но боятся в этом признаться. По его словам, США и их союзники уже не знают, как выпутаться из этой политики «изоляции».

6 июня посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко рассказал «Известиям», что Белград «остается на своей принципиальной позиции» по вопросу антироссийских санкций — подключаться к ним он не намерен.

25 мая Вучич заявил, что у Сербии нет возможности ввести ограничительные меры в отношении российской экономики и страна не намерена вставать на сторону Запада или РФ, поскольку основным приоритетом руководства остается благополучие сербских граждан. До этого он также отмечал, что Сербия не будет «иметь к санкциям никакого отношения», насколько хватит сопротивления.

ЕС принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Последний из них включил в себя отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банка, а также частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Россией с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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