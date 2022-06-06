Посол РФ рассказал о причинах неприсоединения Сербии к антироссийским санкциям

Белград «остается на своей принципиальной позиции» по вопросу антироссийских санкций — подключаться к ним он не намерен. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в понедельник, 6 июня.

«Мы основываемся на действиях или отсутствии таковых в отношении Европейского союза со стороны Сербии, президента Сербии, на его позиции, которая утверждена Советом национальной безопасности страны. <…> Для президента Вучича есть еще и моральный, личный аспект неприсоединения к санкциям. Этот фактор в политике тоже работает, мы не должны от него отмахиваться», — сказал дипломат.

Еще один аспект — мнение большинства граждан страны. По словам Боцан-Харченко, «они просто не представляют, как могут быть введены санкции в отношении России с учетом близости — духовной и культурной — двух стран». Помимо этого, на позицию Сербии влияют экономический фактор и близкие отношения лидеров двух стран, сказал он.

«Экономика Сербии очень связана в позитивном смысле с Россией. И это еще один из факторов. Каждый понимает, что антироссийские санкции привели бы к весьма заметному ущербу для экономики и социальной сферы. Несомненно, главную роль играет регулярный диалог между главами наших государств: он строится на доверии, взаимном уважении, обеспечивает очень многое — и прежде всего позицию Сербии в отношении санкций», — подчеркнул посол.

Белград неоднократно заявлял, что Сербия выступает за территориальную целостность Украины, однако утверждал, что не собирается присоединяться к санкциям Евросоюза против России. При этом руководство страны не гарантирует, что не будет вводить эти меры. Так, президент страны Александр Вучич заявлял, что «в данный момент [возможность введения санкций против РФ] не существует, но что будет дальше», он сказать не может.

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«По санкциям Сербия остается на своей принципиальной позиции»