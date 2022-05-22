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Вучич заявил о «непростом сопротивлении» призыву ввести санкции против РФ

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Александр Вучич
Фото: TASS/EPA/ANDREJ CUKIC
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Сербия не будет «иметь к санкциям никакого отношения», насколько хватит сопротивления, заявил телеканалу TV Pink президент республики Александр Вучич во время международной сельскохозяйственной ярмарки в сербском Нови-Саде 21 мая.

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«Другие хотя бы открыто заявляют, мол, введите санкции. И мы знаем, какова их политика. Наше дело — бороться за свою страну, придерживаться документа, который сами подписали, — решение Совета нацбезопасности. Насколько можем и до тех пор, пока можем», — сказал он.

Вучич прокомментировал слова бывшего американского посла в НАТО и экс-спецпредставителя США на Украине Курта Волкера, который заявил, что Сербия должна осознать, как опасно быть другом России.

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«Вы знаете, есть еще одна поговорка, которая говорит об обратном. Но я верю не в истории о большой дружбе, а в интерес. Как однажды сказал Генри Киссинджер: «Есть одна вещь более опасная, чем быть врагом Америки, — быть другом Америки». Я бы с этим не согласился, я ценю нашу дружбу. Мы малы, и мы не хотим воевать с великими державами. Мы сохраним наши реки и землю. А другие могут делать со своими интересами всё, что захотят», — сказал президент Сербии.

21 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем заявил, что последствия от некоторых антироссийских санкций можно сравнить с действием атомной бомбы. Он отметил, что некоторые предложения Брюсселя могут привести к росту цен, голоду и появлению в западных странах еще большего числа мигрантов.

21 апреля сербский лидер заявил, что Белград не пойдет вслед за Западом по пути ограничительных мер против России, поскольку это поставило бы под угрозу национальные интересы его страны. Он напомнил, как в 1999 году 19 стран НАТО бомбили Югославию и ввели санкции.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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