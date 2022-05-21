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Премьер-министр Венгрии сравнил антироссийские санкции с атомной бомбой

Премьер-министр Венгрии Орбан сравнил антироссийские санкции с атомной бомбой
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Фото: TASS/EPA/OLIVIER HOSLET
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Последствия от некоторых антироссийских санкций можно сравнить с действием атомной бомбы. Об этом в субботу, 21 мая, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

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По словам премьер-министра, некоторые предложения Брюсселя могут привести к росту цен, голоду и появлению в западных странах еще большего числа мигрантов.

«Венгрия не согласна с Брюсселем в неразумных и неприемлемых мерах против России, которые привели бы к росту цен, голоду и невиданной массовой миграции. Не должны приниматься необдуманные санкции в отношении России, потому что они сродни атомной бомбе», — приводит слова Орбана издание 24.hu.

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Он подчеркнул, что Венгрии уже приходится тяжело, потому что она является членом Евросоюза. Кроме того, Орбан заявил, что голод спровоцирует массовые миграции, которые уничтожат соседние страны, отмечает «Газета.Ru».

16 мая Орбан заявил, что Евросоюз злоупотребляет своей властью и навязывает Венгрии чуждую идеологию. По его словам, Брюссель пытается сократить полномочия Венгрии и государств-членов.

В тот же день глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил журналистам, что Евросоюз стал заложником одной страны, блокирующей принятие шестого пакета антироссийских санкций из-за непринятия нефтяного эмбарго. Глава литовского внешнеполитического ведомства имел в виду Венгрию, которая выступает против введения запрета на экспорт российской нефти.

6 мая премьер-министр Венгрии заявил, что введение ЕС эмбарго на энергоресурсы из РФ равносильно атомной бомбе для экономики Венгрии. По его словам, стране потребуется минимум пять лет, а также средства для перестройки на другой порядок и реорганизации заводов.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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