Литва назвала Евросоюз заложником Венгрии из-за позиции по нефтяному эмбарго

Евросоюз (ЕС) стал «заложником» одной страны, блокирующей принятие шестого пакета антироссийских санкций из-за непринятия нефтяного эмбарго. Об этом 16 мая в Брюсселе заявил журналистам глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, это государство не помогает странам ЕС в достижении общего решения.

«Мы должны прийти к согласию, мы не можем оставаться в заложниках», — отметил он в преддверии нового заседания глав МИД стран ЕС, где будут обсуждаться новые санкции против России.

Очевидно, глава литовского внешнеполитического ведомства имел в виду Венгрию, которая выступает против введения запрета на экспорт российской нефти.

12 мая газета Politico сообщила, что в Евросоюзе рассматривают вариант отложить эмбарго на нефть из России из-за позиции Венгрии. Отделение запрета на нефть от остальной части пакета санкций «пошлет плохой сигнал», и по этой причине другие страны могут присоединиться к Венгрии и выступить против, говорилось в публикации.

Эмбарго на российскую нефть включено в шестой пакет санкций ЕС, который сейчас обсуждается лидерами стран Европы. 8 мая сообщалось, что постпреды Евросоюза снова не достигли соглашения по санкциям против России, в частности, из-за Венгрии, которая продолжила блокировать предложение о запрете импорта российской нефти, задерживая весь пакет рестрикций.

6 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что введение ЕС эмбарго на энергоресурсы из РФ равносильно атомной бомбе для экономики Венгрии. По его словам, стране потребуется минимум пять лет, а также средства для перестройки на другой порядок и реорганизации заводов.

Ряд государств, в том числе все страны Евросоюза, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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