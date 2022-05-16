Прямой эфир
Мир
ВКС РФ уничтожили пять складов вооружения ВСУ и три пункта управления
Экономика
Боррель заявил о серьезных разногласиях в ЕС по вопросу эмбарго на нефть из РФ
Мир
Рябков назвал вероятное вступление Швеции и Финляндии в НАТО ошибкой
Мир
Росгвардия изъяла у националистов в Харьковской области иностранное вооружение
Экономика
Заявка на транзит газа через Украину упала более чем на 25%
Общество
Минпросвещения рекомендовало очно провести последние звонки в школах
Мир
Рейтинг одобрения Байдена упал до очередного минимума
Мир
В Японии зафиксировали рекордный за последние 40 лет рост оптовых цен
Мир
В ДНР сообщили о 10 сдавшихся украинских военных с «Азовстали»
Мир
Лукашенко прибыл в Москву на саммит ОДКБ
Мир
Российские ПВО сбили один Су-24 и два Су-25 ВСУ
Сюжет:

Литва назвала Евросоюз заложником Венгрии из-за позиции по нефтяному эмбарго

МИД Литвы заявил, что Венгрия блокирует нефтяное эмбарго в отношении России
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз (ЕС) стал «заложником» одной страны, блокирующей принятие шестого пакета антироссийских санкций из-за непринятия нефтяного эмбарго. Об этом 16 мая в Брюсселе заявил журналистам глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Бумажное эмбарго: готов ли ЕС к замещению нефти из России
Многие страны не смогут этого сделать и через годы

По его словам, это государство не помогает странам ЕС в достижении общего решения.

«Мы должны прийти к согласию, мы не можем оставаться в заложниках», — отметил он в преддверии нового заседания глав МИД стран ЕС, где будут обсуждаться новые санкции против России.

Очевидно, глава литовского внешнеполитического ведомства имел в виду Венгрию, которая выступает против введения запрета на экспорт российской нефти.

12 мая газета Politico сообщила, что в Евросоюзе рассматривают вариант отложить эмбарго на нефть из России из-за позиции Венгрии. Отделение запрета на нефть от остальной части пакета санкций «пошлет плохой сигнал», и по этой причине другие страны могут присоединиться к Венгрии и выступить против, говорилось в публикации.

Эмбарго на российскую нефть включено в шестой пакет санкций ЕС, который сейчас обсуждается лидерами стран Европы. 8 мая сообщалось, что постпреды Евросоюза снова не достигли соглашения по санкциям против России, в частности, из-за Венгрии, которая продолжила блокировать предложение о запрете импорта российской нефти, задерживая весь пакет рестрикций.

6 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что введение ЕС эмбарго на энергоресурсы из РФ равносильно атомной бомбе для экономики Венгрии. По его словам, стране потребуется минимум пять лет, а также средства для перестройки на другой порядок и реорганизации заводов.

Ряд государств, в том числе все страны Евросоюза, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022