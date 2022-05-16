Евросоюз злоупотребляет своей властью и навязывает Венгрии чуждую идеологию. Об этом 16 мая заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Однако Брюссель пытается сократить полномочия Венгрии и государств-членов. Брюссель злоупотребляет своей властью и хочет принудить нас к тому, что нам чуждо. Однако мы по-прежнему не впускаем мигрантов, не даем разрешения на гендерные идеологии и не приемлем экономических мер, которые разрушили бы венгерские семьи», — сказал он в ходе выступления в парламенте.

Орбан подчеркнул, что Венгрия является членом Европейского союза и заинтересована в том, чтобы оставаться им и в предстоящее десятилетие. Однако, по его словам, культурная дистанция между Брюсселем и Будапештом растет.

«Мы члены Европейского союза не потому, что он такой, какой он есть, а ради того, каким он мог бы быть», — добавил премьер-министр.

Ранее в этот день глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил журналистам, что Евросоюз стал заложником одной страны, блокирующей принятие шестого пакета антироссийских санкций из-за непринятия нефтяного эмбарго. Глава литовского внешнеполитического ведомства имел в виду Венгрию, которая выступает против введения запрета на экспорт российской нефти.

12 мая газета Politico сообщила, что в Евросоюзе рассматривают вариант отложить эмбарго на нефть из России из-за позиции Венгрии. Отделение запрета на нефть от остальной части пакета санкций «пошлет плохой сигнал», и по этой причине другие страны могут присоединиться к Венгрии и выступить против, говорилось в публикации.

Эмбарго на российскую нефть включено в шестой пакет санкций ЕС, который сейчас обсуждается лидерами стран Европы. 8 мая сообщалось, что постпреды Евросоюза снова не достигли соглашения по санкциям против России, в частности, из-за Венгрии, которая продолжила блокировать предложение о запрете импорта российской нефти, задерживая весь пакет рестрикций.

6 мая премьер-министр Венгрии заявил, что введение ЕС эмбарго на энергоресурсы из РФ равносильно атомной бомбе для экономики Венгрии. По его словам, стране потребуется минимум пять лет, а также средства для перестройки на другой порядок и реорганизации заводов.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.