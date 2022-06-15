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В Госдуме заявили о провале планов США сломить экономику России

Депутат Белик назвал наивными ожидания Запада, что санкции ударят только по России
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Амбициозные планы США, которые развязали экономическую войну против России, не оправдываются, поскольку РФ справляется с санкционным давлением. Об этом в среду, 15 июня, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя слова замминистра финансов США Уолли Адейемо.

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Накануне Адейемо в ходе слушаний в конгрессе сообщил о том, что в министерстве финансов США начали переживать об излишнем использовании антироссийских санкций. Американских финансистов беспокоят прогрессирующая инфляция, а также негативное влияние ограничительных мер, направленных против РФ на экономику Запада.

«Подобные заявления говорят о том, что амбициозные планы США, развязавших экономическую войну против России, не оправдываются. Наша страна справляется с давлением, которое оказывают на нее экономические санкции. Россия — значимый игрок, в том числе, и в мировом экономическом пространстве, так что ожидать, что санкции будут работать лишь в отношении нашей страны, не затрагивая ни США, ни Евросоюз, наивно и недальновидно», — отметил он.

Как подчеркнул парламентарий ограничения, введенные Соединенными Штатами и ЕС, рикошетят по ним же самим — инфляция и в США, и ЕС значительно возросла, бензин и продукты дорожают.

«Коллективный Запад осознает последствия введенных санкций для них же самих, поэтому в настоящее время и появляются заявления, которые, с одной стороны, противоречат «твердой» позиции «спасения Украины», а с другой — являются для Запада пониманием, что стоит спустить на тормозах вопрос постоянных и многочисленных антироссийских санкций», — заключил Белик.

Ранее 14 июня американский политический аналитик Джеймс Дор заявил, что власти США заблуждались в оценке состояния экономики РФ и допустили ошибку, посчитав, что президент РФ Владимир Путин блефует.

По его словам, рубль становится самой надежной валютой в мире, а Москва побеждает в экономическом противостоянии. Аналитик сравнил российскую экономику с немецкой и японской и выразил мнение, что попытка прекратить торговое сотрудничество с РФ может привести к переустройству всего глобального рынка.

Путин 12 мая отметил, что РФ успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Глава государства предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших государств мира.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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