Американский аналитик заявил об ошибке США в оценке состояния экономики России

Власти США заблуждались в оценке состояния экономики России и допустили ошибку, посчитав, что президент РФ Владимир Путин блефует. Об этом заявил политический аналитик Джеймс Дор в шоу The Jimmy Dore Show на YouTube.

«Рубль становится самой надежной валютой в мире. Москва побеждает в экономическом противостоянии. Обратный эффект от санкций вызывает рост цен на топливо и продовольствие по всему миру», — сказал он.

Аналитик сравнил российскую экономику с немецкой и японской и выразил мнение, что попытка прекратить торговое сотрудничество с Москвой может привести к переустройству всего глобального рынка.

Дор отметил, что «страдания» от введенных санкций в условиях взаимозависимой глобальной экономики распространяются повсюду, что могут заметить в том числе американские потребители, обратив внимание на рекордно высокие цены на газ.

Накануне турецкое издание Star gazete опубликовало статью, в которой указало, что планы западных стран поставить экономику РФ в затруднительное положение с помощью санкций «рухнули под весом российских доходов от продажи нефти и природного газа».

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия — слишком большая страна, чтобы экономическая война против нее не возвращалась бумерангом недружественным государствам.

Путин 12 мая сообщил, что страна успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Глава государства предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших государств мира.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.

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