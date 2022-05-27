Силуанов назвал недействительными заявления Запада о дефолте в РФ

Заявления Запада о дефолте в России не имеют никакого отношения к действительности. Об этом 27 мая заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«То, что сейчас говорят про дефолт, вообще никакого отношения не имеет к действительности. У нас есть деньги. И еще раз говорю, что мы будем рассчитываться», — заявил он, выступая на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ.

Ранее в этот же день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что возможный «дефолт» России не окажет воздействия на американскую и мировую экономику, поскольку РФ уже «находится в состоянии финансовой изоляции».

Также в пятницу инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов отметил, что в случае технического дефолта по долларовым платежам, к которому может привести лишение России генеральной лицензии по выплате внешнего долга, Москва заплатит рублями и будет обращаться в международные суды. По его словам, для США выгоден искусственный дефолт.

Днем ранее Силуанов отметил, что объявление технического дефолта не повлияет на экономику РФ. По его словам, для россиян ничего не изменится, если Штаты объявят России технический дефолт. Он также указал, что Россия является надежным заемщиком и будет пытаться рассчитываться по обязательствам по госдолгу.

24 мая минфин США сообщил, что не продлит лицензию, позволяющую России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. В ответ на следующий день в Минфине РФ заявили о готовности продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств, но в валюте РФ с возможностью последующей конвертации рублей в оригинальную валюту обязательства.

18 мая Силуанов заявлял, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях, если структуры Запада будут закрыты.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

Страны Запада начали усиливать санкции против РФ после начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».