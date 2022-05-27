В США спрогнозировали минимальный эффект для мира от «дефолта» России

Возможный «дефолт» России не окажет воздействия на американскую и мировую экономику. О таком прогнозе США сообщила в четверг, 26 мая, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы ожидаем, что влияние на мировую и американскую экономику будет минимальным, учитывая то, что Россия уже находится в состоянии финансовой изоляции», — заявила она на регулярном брифинге.

Она добавила, что в администрации американского президента рассчитывают, что Россия не сможет обслуживать обязательства по госдолгу.

24 мая минфин США сообщил, что не продлит лицензию, позволяющую России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. В связи с чем 25 мая в Минфине России заявили о готовности продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств, но сделать это в валюте РФ с возможностью последующей конвертации рублей в оригинальную валюту обязательства.

При этом Министерство финансов России сообщило, что Москва теперь будет исполнять свои долговые обязательства в рублях «с возможностью последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства». Там также подчеркнули, что готовы продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств, но на вышеописанных условиях.

18 мая министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях, если структуры Запада будут закрыты.

До этого, 5 мая, сообщалось, что Россия в очередной раз столкнется с риском технического дефолта 27 мая. В этот день предстоит погасить купоны по выпускам «Россия-2026» и «Россия-2036». Еврооблигации «Россия-2026» выпущены в 2016 году с погашением в 2026-м на сумму $71,25 млн. Также на этот день назначен платеж по еврооблигациям «Россия-2036» (выпуск 2021 года), купон составит €26,5 млн.

Еще 6 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия обладает всеми ресурсами для оплаты внешних долгов, несмотря на то что значительные суммы российских резервов заблокированы. Он отметил, что уже исполнены в рублях обязательства по евробондам на сумму $649,2 млн.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.