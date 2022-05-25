Минфин объявил о переходе на рубли в платежах по внешнему долгу

Минфин России подтвердил готовность продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств, но сделает это в валюте РФ с возможностью последующей конвертации рублей в оригинальную валюту обязательства. Об этом 25 мая говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как уточняется, причиной выплаты в рублях стал отказ США в продлении необходимой для этого лицензии.

Конвертация рублей в валюту долга будет проводиться через НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), который выступит платежным агентом. Выплаты держателям еврооблигаций РРФ внутри российской учетной инфраструктуры будут проводить на их счета в НКО АО НРД.

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В Минфине обратили внимание, что решение минфина США, отказавшегося продлить лицензию на получение инвесторами платежей по госдолгу РФ, ущемляет права именно инвесторов и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре.

«Нынешняя ситуация не имеет ничего общего с ситуацией 1998 года, когда России не хватало средств на погашение своих долгов», — подчеркнул министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, деньги есть, как и готовность платить. Он подчеркнул, что на качестве жизни россиян эта искусственно созданная ситуация не отразится.

24 мая минфин США сообщил, что не продлит лицензию, позволяющую России производить выплаты для обслуживания внешнего долга, она истечет 25 мая в 07:01 мск. Лицензия OFAC разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России. Она была выпущена почти сразу после введения жестких антироссийских санкций.

О том, что Вашингтон с большой вероятностью не продлит лицензию обслуживания Россией суверенного долга, заявила 18 мая глава американского министерства финансов Джанет Йеллен. По ее словам, наступление технического дефолта в случае неоплаты госдолга для РФ не поменяет ситуацию полностью, потому что страна в условиях санкций уже «отрезана от мирового рынка капитала».

5 мая сообщалось, что Россия в очередной раз столкнется с риском технического дефолта 27 мая. В этот день предстоит погасить купоны по выпускам «Россия-2026» и «Россия-2036». Еврооблигации «Россия-2026» выпущены в 2016 году с погашением в 2026-м на сумму $71,25 млн. Также на этот день назначен платеж по еврооблигациям «Россия-2036» (выпуск 2021 года), купон составит €26,5 млн.

6 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия обладает всеми ресурсами для оплаты внешних долгов, несмотря на то что значительные суммы российских резервов заблокированы.Он отметил, что уже исполнены в рублях обязательства по евробондам на сумму $649,2 млн.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля.

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