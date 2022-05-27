Аналитик Суверов предсказал ответ России на «долговой шантаж» США

В случае технического «дефолта» по долларовым платежам, к которому может привести лишение России генеральной лицензии по выплате внешнего долга, Москва заплатит рублями и будет обращаться в международные суды. Об этом заявил 27 мая инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

По его словам, для США выгоден искусственный дефолт.

«Дефолт России станет признанием эффективности санкций и давления на страну. В ответ Россия, вероятно, заплатит рублями и пойдет в международные суды с исками о неправомерности дефолта», — приводит его слова агентство «Прайм».

Эксперт уточнил, что Россия имеет возможность и желание выплачивать долг, несмотря на заморозку резервов Центробанка в размере примерно $300 млрд. Как он напомнил, объем долга по облигационным займам составляет порядка $39 млрд.

Также Суверов отметил, что рынок внешних займов закрыт для России из-за санкций, вероятно, на долгие годы, в связи с этим ситуация в российской экономике едва ли будет меняться.

Новости о возможном техническом «дефолте» после их появления не повлияли и на курс рубля, заключил инвестиционный стратег.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что возможный «дефолт» России не окажет воздействия на американскую и мировую экономику, поскольку РФ уже «находится в состоянии финансовой изоляции».

Кроме того, о том, что объявление технического дефолта не повлияет на экономику РФ, заявил министр финансов страны Антон Силуанов. Он добавил, что Россия является надежным заемщиком и будет пытаться рассчитываться по обязательствам по госдолгу.

25 мая Минфин России подтвердил готовность продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств, но сделает это в валюте РФ с возможностью последующей конвертации рублей в оригинальную валюту обязательства.

Днем ранее минфин США сообщил, что не продлит лицензию, позволяющую России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. Лицензия OFAC разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России. Она была выпущена почти сразу после введения жестких антироссийских санкций.

6 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия обладает всеми ресурсами для оплаты внешних долгов, несмотря на то, что значительные суммы российских резервов заблокированы. Он отметил, что уже исполнены в рублях обязательства по евробондам на сумму $649,2 млн.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля.

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