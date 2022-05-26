Силуанов заявил об отсутствии влияния технического дефолта на жизнь россиян

Россия является надежным заемщиком и будет пытаться рассчитываться по обязательствам по госдолгу. Такое заявление сделал в четверг, 26 мая, министр финансов Антон Силуанов.

Он также отметил, что объявление технического дефолта не повлияет на экономику РФ. Министр финансов подчеркнул, что для россиян ничего не изменится, если США объявят России технический дефолт.

«Россия предложит инструмент, чтобы все держатели долга получили выплаты», — сказал журналистам Силуанов.

24 мая минфин США сообщил, что не продлит лицензию, позволяющую России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. В связи с чем 25 мая в Минфин России заявили о готовности продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств, но сделает это в валюте РФ с возможностью последующей конвертации рублей в оригинальную валюту обязательства.

В Минфине обратили внимание, что решение ведомства США, отказавшегося продлить лицензию на получение инвесторами платежей по госдолгу РФ, ущемляет права именно инвесторов и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре.

Силуанов подчеркнул 25 мая, что деньги у РФ есть, как и готовность платить. Он отметил, что на качестве жизни россиян эта искусственно созданная ситуация не отразится.

5 мая сообщалось, что Россия в очередной раз столкнется с риском технического дефолта 27 мая.

6 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия обладает всеми ресурсами для оплаты внешних долгов, несмотря на то что значительные суммы российских резервов заблокированы. Он отметил, что уже исполнены в рублях обязательства по евробондам на сумму $649,2 млн.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля.

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