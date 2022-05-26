Решетников заявил о возможности нового снижения ключевой ставки ЦБ в начале июня

У ЦБ РФ есть возможности для нового снижения ключевой ставки в начале июня. Об этом в четверг, 26 мая, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Продолжим, надеюсь и уверен, работать вместе с Центральным банком <...> приветствую решение, которое сегодня было принято по процентной ставке, и очень важен комментарий, который ЦБ дал относительно возможности, высокой степени вероятности дальнейших решений по снижению ключевой ставки на очередном заседании, которое в начале июня будет», — сказал он журналистам.

По его словам, без доступности кредита восстановление экономической активности невозможно, потому что бюджет большую часть своих возможностей уже исчерпал.

Решетников также отметил, что высокий курс рубля делает российскую продукцию неконкурентной на внешнем рынке, поэтому необходимо возвращаться к равновесному курсу.

«Тот курс, который сейчас есть, — он в долгосрочном плане представляет проблему, потому что реальный эффективный курс на 40% крепче, чем за последние 5 лет. Это означает серьезный вызов и внутреннему производителю, который по мере восстановления каналов импорта будет всё больше ощущать давление, конкурировать с ними, проигрывать эту конкуренцию», — заявил министр.

Ранее в четверг Центробанк по решению совета директоров снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 11%. Отмечалось, что ЦБ допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, а следующее запланировано на 10 июня.

В тот же день глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ РФ нужно определить новые параметры функционирования российской финансовой системы, так как настало время стратегических решений для экономики России. По ее словам, экономика РФ входит в период структурной трансформации и будет нуждаться в финансовых ресурсах.

В свою очередь, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что снижение ключевой ставки Центрального банка РФ до 11% сделает доступнее займы для бизнеса и непосредственно для россиян.

Экономист Газпромбанка Павел Бирюков назвал решение ЦБ «еще одним агрессивным шагом». Он считает, что при нынешних условиях быстрого укрепления рубля, стабилизации инфляционных ожиданий и резкого снижения недельных темпов инфляции у ЦБ всё меньше оснований придерживаться консервативной монетарной политики.

В конце февраля Банк России на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке поднял базовую ставку до 20% годовых. Тогда повышение ставки объяснялось тем, что оно позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, защитить сбережения граждан от обесценения. Но уже в апреле ставка Центробанком снижалась с 20 до 17% годовых, в конце месяца — с 17 до 14%.