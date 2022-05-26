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Центробанк снизил ключевую ставку до 11%
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Центробанк снизил ключевую ставку до 11%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Банк России снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 11%. Об этом 26 мая говорится в сообщении регулятора.

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«Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая 2022 года на 300 б.п., до 11,00% годовых. Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Центробанк допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Известно, что следующее заседание совета директоров банка, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 июня 2022 года.

В Центробанке также рассказали о текущей экономической ситуации в стране. Так, по последним недельным данным, отмечается значительное замедление текущих темпов роста цен. Этому способствует динамика обменного курса рубля наряду со снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Кроме того, в ЦБ указали, что продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты, а кредитная активность остается низкой, что ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий.

При этом Центробанк отмечает, что внешние условия для российской экономики остаются сложными. Однако риски для финансовой стабильности несколько снизились, позволив смягчить отдельные меры по контролю за движением капитала.

29 апреля Банк России снизил ключевую ставку с 17 до 14% годовых. Тогда регулятор отметил, что риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения.

11 апреля Центробанк также снизил ключевую ставку с 20 до 17% годовых. Регулятор объяснил это тем, что, несмотря на сохранение рисков для финансовой стабильности, нарастать они перестали, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала.

До этого, в конце февраля, Центробанк на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке наоборот, поднял базовую ставку до 20% годовых. Тогда повышение ставки ЦБ объяснил тем, что оно позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, защитить сбережения граждан от обесценения.

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