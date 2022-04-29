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ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 17% до 14% годовых

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Банк России снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов (б.п.), с 17% до 14% годовых. Об этом говорится в заявлении регулятора, опубликованном в пятницу, 29 апреля.

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В ЦБ рассказали, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.

«Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки», — добавили там.

Отмечается, что проинфляционные риски в России несколько снизились, но остаются существенными. Они прежде всего связаны с дальнейшим усилением внешних торговых и финансовых ограничений.

«Снижение потенциала российской экономики вследствие ограничительных мер может оказаться более значительным, чем предполагается в базовом сценарии. На краткосрочном горизонте действие проинфляционных факторов может усиливаться высокими и незаякоренными инфляционными ожиданиями», — говорится в заявлении ЦБ.

Указывается, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году. Следующее заседание совета директоров Банка России по уровню ключевой ставки запланировано на 10 июня.

ЦБ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке поднял базовую ставку сразу на 10,5 процентного пункта, до 20% годовых. Однако 8 апреля было решено снизить ставку до 17% годовых, в том числе на фоне замедления роста цен.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме 21 апреля, сообщила, что регулятор рассмотрит возможность снижения базовой ставки на следующих заседаниях. Эксперты, опрошенные «Известиями», прогнозировали понижение ставки на предстоящем 29 апреля заседании до 15% годовых.

Согласно аналитическому обзору регулятора от 20 апреля, ситуация в банковском секторе РФ значительно стабилизировалась в марте по сравнению с последней неделей февраля. Также Центробанк сообщил о значительном росте госсредств.

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