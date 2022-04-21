Прямой эфир
Мир
Spiegel спрогнозировало отставку Шольца из-за его позиции по Украине
Мир
Путин поручил заблокировать промышленную зону «Азовстали»
Интернет
Google оштрафовали в РФ на 4 млн рублей за неудаление фейков о спецоперации
Мир
В ЛНР заявили о готовящейся украинскими военными провокации на Пасху
Общество
В Симферополе пресечен подрыв железной дороги сторонником ИГ
Мир
В МИД РФ заявили о ежедневных переговорах России и Украины
Мир
Индия отказалась принять японский самолет с помощью для Украины
Мир
В больнице Мариуполя обнаружено 26 погибших от обстрелов «Азова»
Интернет
WhatsApp отключит в РФ функцию отправки исчезающих фотографий
Мир
Жители Греции пожаловались на рост цен в стране после введения санкций
Спорт
Джокович назвал сумасшедшим отстранение российских теннисистов от Уимблдона

Набиуллина отвергла возможность дефолта в России

Набиуллина: никакой дефолт России не грозит
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия имеет все необходимые финансовые ресурсы, никакой дефолт ей не грозит, заявила в четверг, 21 апреля, глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Мы будем судиться»
Министр финансов Антон Силуанов — о попытках Запада объявить России дефолт и возможности выпуска новых еврооблигаций

Ранее, 18 апреля, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский сказал, что возможное объявление западными странами о дефолте в России не будет соответствовать действительности. Он подчеркнул, что у России есть средства для обслуживания долга.

За день до этого председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала дефолт в России вопросом времени. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова председателя Еврокомиссии заявил, что «дефолт России» обернется дефолтом Европы.

Объективных причин для дефолта в России нет, он может быть только рукотворным, сказал 11 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россия обладает всем необходимым потенциалом для выполнения обязательств, подчеркнул он.

О вероятности технического дефолта в России говорил «Известиям» 14 марта главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. По его словам, у страны есть деньги, но они заблокированы странами, инвесторы которых и являются крупными кредиторами по российскому госдолгу.

С конца февраля ряд западных стран начал блокировку российских резервов, всего заблокировано около $300 млрд, что чуть меньше половины всех резервов РФ. В Минфине предупреждали, что, если доступа к валютным счетам не будет, российский госдолг станет обслуживаться в рублях.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022