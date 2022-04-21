Набиуллина отвергла возможность дефолта в России

Россия имеет все необходимые финансовые ресурсы, никакой дефолт ей не грозит, заявила в четверг, 21 апреля, глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Ранее, 18 апреля, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский сказал, что возможное объявление западными странами о дефолте в России не будет соответствовать действительности. Он подчеркнул, что у России есть средства для обслуживания долга.

За день до этого председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала дефолт в России вопросом времени. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова председателя Еврокомиссии заявил, что «дефолт России» обернется дефолтом Европы.

Объективных причин для дефолта в России нет, он может быть только рукотворным, сказал 11 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россия обладает всем необходимым потенциалом для выполнения обязательств, подчеркнул он.

О вероятности технического дефолта в России говорил «Известиям» 14 марта главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. По его словам, у страны есть деньги, но они заблокированы странами, инвесторы которых и являются крупными кредиторами по российскому госдолгу.

С конца февраля ряд западных стран начал блокировку российских резервов, всего заблокировано около $300 млрд, что чуть меньше половины всех резервов РФ. В Минфине предупреждали, что, если доступа к валютным счетам не будет, российский госдолг станет обслуживаться в рублях.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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