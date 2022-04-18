Экономист призвал не реагировать на возможное объявление Запада о дефолте в РФ

Если страны Запада сделают объявление о дефолте в России, то оно не будет соответствовать реальности. Об этом 18 апреля в беседе с агентством «Прайм» заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

На жизни граждан страны возможное объявление дефолта никак не отразится, поскольку не изменится даже курс рубля.

«Это событие не отразится даже на курсе рубля, поскольку он сейчас контролируется государством и удерживается комфортным для всех сторон — и граждан, и импортеров, и экспортеров», — отметил эксперт.

По его мнению, подобные меры являются способом давления на Россию.

«Так что история с дефолтом — это просто очередной способ давления на РФ, который не окажет абсолютно никакого влияния на жизнь рядовых граждан», — заключил Переславский.

Ранее 17 апреля Урсула фон дер Ляйен заявила, что дефолт в России — вопрос времени. По ее словам, санкции всё глубже въедаются в российскую экономику. Она уверена: «сотни крупных компаний и тысячи экспертов покинули страну, ВВП в России, по нынешним прогнозам, снизится на 11%».

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова председателя Еврокомиссии заявил, что «дефолт России» обернется дефолтом Европы.

14 апреля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что США пытаются спровоцировать дефолт в РФ за счет запрета иностранных инвестиций в российские ценные бумаги. При этом он подчеркнул, что американская сторона готова жертвовать интересами собственных компаний, занимавших лидирующие позиции по капиталовложениям в экономику РФ.

Глава Минфина Антон Силуанов объяснил «Известиям», что Россия добросовестно пыталась расплатиться с внешними кредиторами, перечисляя соответствующие суммы в валюте в оплату долга. Однако, по его словам, политика западных стран заключается в том, чтобы всеми способами искусственно создать рукотворный дефолт.