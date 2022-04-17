В Совбезе ответили главе ЕК о якобы неизбежном дефолте в России

Дефолт России может обернуться дефолтом Европы. Об этом 17 апреля в Telegram заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова председатель Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что дефолт в РФ якобы вопрос времени.

«Финансовая система ЕС не вполне устойчива, доверие людей падает. И так сильно не трясло даже в приснопамятном 2008-м, а тогда было очень трудно. Ждите мощной благодарности рядовых европейцев за гиперинфляцию, которую уже не спишешь на злобных русских, за отсутствие элементарных продуктов в магазинах и за наплыв беженцев, который спровоцирует волну насильственной преступности похлеще албанской», — написал он.

По словам Медведева, в Европе может наступить дефолт как материальный, так и моральный.

Ранее 17 апреля Урсула фон дер Ляйен заявила, что дефолт в России — вопрос времени. По ее словам, санкции всё глубже въедаются в российскую экономику.

14 апреля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что США пытаются спровоцировать дефолт в РФ за счет запрета иностранных инвестиций в российские ценные бумаги. При этом он подчеркнул, что американская сторона готова жертвовать интересами собственных компаний, занимавших лидирующие позиции по капиталовложениям в экономику РФ.

Днем ранее президент России Владимир Путин сообщил, что отказ ряда западных государств от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. В этих странах растут цены, инфляция зашкаливает, что стало беспрецедентным. Он уточнил, что и Россия сталкивается с проблемами, но в стране это рассматривается как появление новых возможностей.

12 апреля финансовый аналитик Николай Подлевских высказал мнение о том, что многие страны могут оказаться на грани дефолта из-за общемирового кризиса, а для некоторых он почти неизбежен. По его словам, дефолт разного вида грозит Украине, а также странам, имеющим высокие долги по отношению к ВВП, например, США и Японии. Аналитик отметил, что европейские страны неизбежно столкнутся с финансовыми трудностями и прежде всего это произойдет в связи с вопросом экспорта энергоносителей, во многом завязанном на России.

Глава Минфина Антон Силуанов объяснил «Известиям», что Россия добросовестно пыталась расплатиться с внешними кредиторами, перечисляя соответствующие суммы в валюте в оплату долга. Однако, по его словам, политика западных стран заключается в том, чтобы всеми способами искусственно создать рукотворный дефолт. Это, уточнил министр, выражается в том, что были заблокированы валютные счета РФ, не проводятся платежи, которые предназначались для расчета с держателями облигаций.