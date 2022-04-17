В Еврокомиссии сочли дефолт в России «вопросом времени»

Дефолт в России — вопрос времени, санкции всё сильнее «въедаются» в экономику. Такое мнение выразила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 17 апреля в газете BILD am Sonntag.

«Санкции неделя за неделей всё глубже въедаются в российскую экономику: экспорт товаров в Россию рухнул на 70%», — заявила она.

Она уверена: «сотни крупных компаний и тысячи экспертов покинули страну, ВВП в России, по нынешним прогнозам, снизится на 11%».

Председатель ЕК отметила, что и государственное банкротство России — это лишь вопрос времени.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. В этих странах растут и цены, и инфляция зашкаливает, что стало беспрецедентным. Он уточнил, что и Россия сталкивается с проблемами, но в стране это рассматривается как появление новых вариантов и возможностей.

В тот же день заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обвинил Соединенные Штаты Америки в попытке спровоцировать дефолт в России за счет запрета иностранных инвестиций в ценные бумаги РФ. Мало того, что американцы рейдерски захватили размещенную в банках США часть российских валютных резервов, пояснил замминистра, они еще пытаются предписать, чтобы платежи по госдолгу осуществлялись из экспортной выручки, не скрывая цели истощить запасы валюты страны.

11 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что объективных причин для снижения агентством Standard & Poor's (S&P) рейтинга РФ в иностранной валюте до «выборочного дефолта» нет. Россия обладает всем необходимым потенциалом для выполнения обязательств, сказал Песков, но неконструктивная позиция оппонентов страны может осложнить ситуацию.

Ранее в этот день глава Минфина Антон Силуанов объяснил «Известиям», что Россия добросовестно пыталась расплатиться с внешними кредиторами, перечисляя соответствующие суммы в валюте в оплату долга. Однако, по его словам, политика западных стран заключается в том, чтобы всеми способами искусственно создать рукотворный дефолт. Это, уточнил министр, выражается в том, что были заблокированы валютные счета РФ, не проводятся платежи, которые предназначались для расчета с держателями облигаций.

5 апреля стало известно, что минфин США запретил проводить долларовые платежи по суверенному долгу России в американских банках. В результате Минфин РФ впервые исполнил обязательства по еврооблигациям в рублях в размере $649,2 млн, но иностранный банк-корреспондент не принял выплаты. Это может грозить техническим дефолтом.

Новые санкции против России были введены странами Запада, после того как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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