Эксперты оценили возможность возникновения техдефолта в России из-за США

Минфин США запретил проводить долларовые платежи по суверенному долгу России в американских банках. В результате Минфин РФ впервые исполнил обязательства по еврооблигациям в рублях в размере $649,2 млн, но иностранный банк-корреспондент не принял выплаты. Теперь РФ грозит технический дефолт, но всё же есть несколько способов продолжить обслуживать госдолг. «Известия» разобрались, что такое техдефолт и чем это грозит России и ее гражданам.

Что такое технический дефолт

Как объяснили «Известиям» аналитики «Фридом Финанс», технический дефолт — это неспособность или невозможность для заемщика обслуживать и погашать долги в настоящий момент, притом что у него есть средства и возможности вернуться к обслуживанию долга через некоторое время. Техдефолт по облигациям как государства, так и корпоративного эмитента чаще всего возникает тогда, когда у эмитента есть деньги для выплат по долгам, но в силу каких-либо причин нет технической возможности перечислить их кредиторам или перечислить в полном объеме.

Россия сейчас из-за блокировки ее золотовалютных резервов (ЗВР) рядом недружественных ей стран не может распоряжаться этими средствами, поэтому выплаты в долларах США, в которых были номинированы российские евробонды, сегодня затруднительно сделать. Тем не менее Москва продолжает «аккуратно обслуживать» долг, выплачивая в том числе проценты по некоторым выпускам облигаций в рублях. Однако Минфин США не хочет признавать выплаты в российской нацвалюте исполнением обязательств РФ перед кредиторами, формально ссылаясь на то, что в проспекте ценных бумаг такая возможность прописана не была.

«На сегодняшний день складывается ситуация, при которой у российских инвесторов, уже не имеющих доступ к иностранному рынку капитала, хотят отнять эту же возможность, объявив технический дефолт. Кто будет оценивать этот факт, тоже не очень понятно, так как из страны отозваны кредитные рейтинги крупнейших международных агентств», — заявили аналитики.

Во «Фридом Финанс» добавили, что разделяют точку зрения, что техдефолт не будет являться для России катастрофой, так как фактически в стране есть деньги на выплату госдолга.

Финансовый советник Владимир Верещак напомнил, что ситуация с государственными еврооблигациями «Россия-23» и «Россия-43», которую обсуждали в СМИ, в том числе в «Известиях», в середине марта, могла бы стать техническим дефолтом РФ. Он отметил, что в финансовом плане Минфин мог совершить очередной купонный платеж, но из-за введенных Западом санкций выплата могла не состояться или пройти невовремя, либо в валюте, не предусмотренной эмиссионными документами. Однако 17 марта Минфин сообщил, что платежное поручение о выплатах купонов по евробондам в общей сумме $117,2 млн исполнено. Оплату принял платежный агент по еврооблигациям — Citibank, N.A., London Branch.

Особенности суверенного и технического дефолтов

Валерий Корнейчук, доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами (ВШУФ) отметил, что следует различать обычный — для государства — суверенный — дефолт от технического дефолта. Суверенный дефолт заключается в отсутствии у государства денег для погашения взятых на себя обязательств, как правило, выраженных в гособлигациях. Техдефолт — это ситуация, при которой заемщик нарушил договор займа, не осуществив очередной платеж держателю долга, но физически он этот договор выполнить может и у него есть средства для выплаты долга.

Владимир Верещак рассказал, что любой дефолт, обычный или технический, приводит к ухудшению репутации заемщика и удорожанию кредитования в дальнейшем. Если эмитент — компания и дефолт технический, партнеры могут потребовать работы с ней в будущем только по предоплате, а акционеры — начать избавляться от акций.

Обычный дефолт для частной компании фактически означает ее банкротство и уход с рынка, констатировал он.

Преподаватель ВШУФ напомнил, что 28 марта международное агентство Fitch Ratings сообщило, что с апреля не будет публиковать данные о суверенном рейтинге России. Последний раз агентство устанавливало его на уровне «C», что означало «неизбежность суверенного дефолта по обязательствам».

«Отказ от установления инвестиционного рейтинга в текущих беспрецедентных условиях давления на РФ является продолжением западного курса на изоляцию России и не отражает истинного состояния экономики страны», — считает он.

Он подчеркнул, что технический дефолт в России не состоялся, так как 6 апреля российский Минфин всё же перечислил оплату по еврооблигациями, хоть и в рублях, и исполнил обязательства перед иностранными держателями. По его словам, кредиторы получат средства на специальные рублевые счета, с которых смогут конвертировать их в валюту при поддержке спецкомиссии при Минфине.

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рассказал, что в случае с облигациями технический дефолт длится, как правило, месяц. Он наступает в тот же день, в который кредитору должны были поступить на счет средства, но они не поступили — у облигаций это обычно неделя максимум. То есть деньги должны быть переведены агенту в лице банка, а он уже распределяет их по кредиторам, пояснил он. Если в течение этого времени у компании или государства не получается закрыть долг, то наступает полноценный дефолт, добавил аналитик.

Можно ли обслужить госдолг в нынешних условиях?

Валерий Корнейчук рассказал, что, поскольку иностранные кредиторы не принимают выплату по гособлигациям в рублях, Россия может осуществить платеж из пула валютной выручки экспортеров, которые с 28 февраля обязаны продавать 80% от такой выручки государству.

«Кроме того, возможна реструктуризация суверенного долга для каждой отдельно взятой страны кредитора. В этом случае составляется индивидуальная программа по выплате, которая разбивается на несколько лет до полного возврата средств со стороны заемщика», — добавил преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами.

Во «Фридом Финанс» назвали схему, согласно которой можно, например, выплачивать госдолг в китайских юанях, так как Пекин не блокировал резервы России, номинированные в юанях. Также возможно конвертировать юани в доллары через китайский банк, а затем производить выплаты по облигациям в долларах.

Чем грозит техдефолт?

Теоретически объявление сейчас технического дефолта по долговым обязательствам России не принесет существенных потерь ни самой стране, ни западным государствам, полагает Валерий Корнейчук. Внешний долг РФ не такой большой, чтобы оказать существенное влияние на международный рынок, а для страны он не сильно значим.

«Текущие поступления от продажи энергоносителей гарантируют устойчивую профицитность российского бюджета и выполнение всех взятых социальных обязательств», — добавил преподаватель.

Владимир Верещак указал, что для государства дефолт, в крайнем случае, может привести к обесценению национальной валюты, повышению инфляции, оттоку капитала, эмиграции граждан. Сами граждане могут потерять свои сбережения, малый и средний бизнес пострадают.

«Но, опять же, важно понимать действительные причины дефолта и отличать мнения от фактов. Пока о дефолте России больше шума в СМИ. Также любой кризис — новые возможности», — заключил специалист.

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин полагает, что после объявления технического дефолта ничего не произойдет.

«Это никак не меняет экономическую картину и ситуацию. Внутри страны всё останется без изменений. При этом внутренние купоны по российским рублевым облигациям будут выплачены без проблем», — добавил он.

Опасаться, по словам трейдера, не стоит и деноминации денег, а также сгорания вкладов, заморозки средств на депозитах, гиперинфляции и прочего — всё это разные понятия и никак не связаны между собой. Они, безусловно, могут появиться все в одно время, но не в данном случае, сказал аналитик. В данном случае Россия может легко выполнить свои обязательства, но счета заморожены, указал он.

«Условия, в которые нас поставили, — политические. Речь идет в данном случае о техническом дефолте. У президента США Джо Байдена достаточно слабые политические позиции внутри страны, электорат от него требует жестких мер против России. По этой причине Байден и пошел на этот шаг. Это называется популизм. Вроде ничего фактически не меняется, зато можно сообщить, что «показали этой России, где раки зимуют», — рассказал Звездин.

Михаил Коган заявил, что объявление дефолта государством не инициирует процедуру банкротства, как было бы с физическими или юридическими лицами.

«Здесь начинаются переговоры о реструктуризации долга, и далеко не факт, что кредиторам вернется всё тело долга, всё будет зависеть от того, какими будут договоренности. Разумеется, это влечет за собой снижение кредитных рейтингов и фактическое закрытие для страны внешних рынков для займов», — указал он.

Если говорить непосредственно о России, то здесь никаких угроз благосостоянию бюджета нет, подчеркнул специалист. Сумма внешних займов составляет около $50 млрд, при этом заблокированные ЗВР и другие средства юридических и физических лиц вместе с имуществом уже тянут на триллион долларов, добавил он. То есть после разморозки того же ЗВР можно будет договариваться о реструктуризации, причем для РФ это будет даже выгоднее, поскольку кредиторы обычно идут на уступки для того, чтобы получить хоть что-то. То есть это будет фиксированная сумма, которая будет выплачена в течение нескольких лет без начисления процентов, считает Коган.

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