Рябков обвинил США в попытках спровоцировать дефолт в России

Соединенные Штаты Америки пытаются спровоцировать дефолт в России за счет запрета иностранных инвестиций в ценные бумаги РФ. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС.

«Мало того, что американцы рейдерски захватили размещенную в банках США часть российских валютных резервов, нам еще пытаются предписать, чтобы платежи по госдолгу осуществлялись из экспортной выручки, не скрывая цели истощить наши запасы валюты», — заявил Рябков.

Он отметил, что ранее были запрещены любые вложения в российские государственные ценные бумаги.

«Именно перекрытие каналов для американских и западных инвестиций рассматривается как один из инструментов, призванных спровоцировать дефолт», — заключил он.

Рябков подчеркнул, что при этом США готовы жертвовать интересами собственных компаний, занимавших лидирующие позиции по капиталовложениям в российскую экономику.

По официальным оценкам, накопленные инвестиции корпораций из США достигали $3,2 млрд, а по неофициальным подсчетам, осуществленные через третьи страны вложения превышали $80 млрд. Отечественный фондовый рынок был для них одним из самых привлекательных и доходных.

С конца февраля недружественные страны начали блокировать российские валютные резервы. Всего было заморожено около $300 млрд, что чуть меньше половины всех резервов РФ.

5 апреля стало известно, что минфин США запретил проводить долларовые платежи по суверенному долгу России в американских банках. В результате Минфин РФ впервые исполнил обязательства по еврооблигациям в рублях в размере $649,2 млн, но иностранный банк-корреспондент не принял выплаты. это может грозить техническим дефолтом.

11 апреля министр финансов Антон Силуанов в интервью «Известиям» заявил о готовности России обращаться в суды, если страны Запада объявят ей дефолт из-за якобы невыполнения обязательств по еврооблигациям. По словам министра, Москва будет предъявлять в суде свои платежи, подтверждающие ее старания заплатить как в валюте, так и в рублях. Он подчеркнул, что это будет сложный процесс, но Россия будет доказывать свою правоту «несмотря на все сложности».

Санкции против России были введены странами Запада, после того как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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