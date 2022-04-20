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Центробанк заявил о стабилизации ситуации в банковском секторе России

Центробанк заявил о стабилизации ситуации в банковском секторе России в марте
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Ситуация в банковском секторе России значительно стабилизировалась в марте по сравнению с последней неделей февраля. Об этом Центробанк России сообщил в среду, 20 апреля, в аналитическом материале.

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«В марте ситуация в российском банковском секторе значительно стабилизировалась по сравнению с последней неделей февраля. Рублевые вклады населения выросли, отток валютных к концу месяца существенно замедлился, а в начале апреля даже наблюдался их небольшой рост», — говорится в тексте.

Кроме того, регулятор сообщил о значительном росте госсредств, передает RT.

«В результате этого потребность банков в дополнительной ликвидности снизилась, что дало им возможность погасить существенную часть обязательств перед Банком России», — сообщил Банк России.

Ранее в этот день заместитель председателя Центрального банка Алексей Заботкин заявил в ходе выступления в Госдуме, что при достижении целевой инфляции в 4% ключевая ставка Банка России будет находиться примерно на уровне 7–7,5%.

18 апреля председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в первой декаде апреля 2022 года вклады граждан в банках выросли на 1,6%, передает агентство городских новостей «Москва».

8 апреля ЦБ России снизил ключевую ставку с 20 до 17% годовых. Дальнейшее снижение допускается на ближайших заседаниях, заседание совета директоров по этому вопросу намечено на 29 апреля.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко рассказал «Известиям», что экономика сейчас не в том состоянии, чтобы держать ставки «столь высокими», как было до понижения, — 20%. В то же время решение ЦБ снизить ключевую ставку до 17% годовых он назвал вполне назревшим шагом. Даже если бы регулятор срезал ставку до 15%, рынок нормально бы это воспринял, считает эксперт.

28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку на 10,5 п.п., до рекордных 20%. Решение объяснялось возможностью обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков.

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