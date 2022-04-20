В ЦБ допустили возврат ключевой ставки до 7,5% при инфляции в 4%

При достижении целевой инфляции в 4% ключевая ставка Банка России будет находиться примерно на уровне 7–7,5%. Об этом заявил 20 апреля заместитель председателя Центрального банка Алексей Заботкин в ходе выступления в Государственной думе.

Он напомнил, что в 2018–2019 годах инфляция колебалась около 4%, ключевая ставка составляла 7–7,5%.

«Наверное, примерно на эти уровни она и вернется, когда инфляция вернется к 4%»,— добавил финансист.

Накануне председатель регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что Банк России рассчитывает на возвращение инфляции к целевым уровням в 4% в 2024 году. Она подчеркнула, что ЦБ не станет снижать инфляцию любыми способами, поскольку это помешает бизнесу в новых экономических условиях.

В этот же день первый заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин допустил дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ РФ.

Как рассказал «Известиям» 8 апреля доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко, экономика сейчас не в том состоянии, чтобы держать ставки «столь высокими», как было до понижения, — 20%. В то же время решение ЦБ снизить ключевую ставку до 17% годовых он назвал вполне назревшим шагом. Даже если бы регулятор срезал ставку до 15%, рынок нормально бы это воспринял, считает эксперт.

8 апреля ЦБ России внепланово снизил ключевую ставку с 20 до 17% годовых. Дальнейшее снижение допускается на ближайших заседаниях, заседание совета директоров по этому вопросу намечено на 29 апреля.

Руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых тогда отметил, что базовая ставка ЦБ в 20% не могла сохраняться долго, так как этот заградительный уровень негативен для экономики и инвестиций, поэтому заметное снижение вполне логично.

13 апреля глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время выступления в Совете Федерации заявил, что инфляция в России по итогам текущего года может составить до 20%, отмечает «Газета.Ru». По его словам, на первую стадию перестройки экономики РФ потребуется минимум два года.

28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку на 10,5 п.п., до рекордных 20%. Решение объяснялось возможностью обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.