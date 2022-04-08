В ГД назвали снижение ставки ЦБ первым шагом в борьбе с последствиями санкций

В целом России предстоит большая работа по преодолению последствий введенных Западом санкций — это большой комплекс мероприятий и долгий путь. Но первый шаг на этом пути — это возврат ключевой ставки Центробанка на уровни, которые позволят банкам кредитовать экономику по ставкам не выше 10%. Об этом заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков РФ (АБР) Анатолий Аксаков в пятницу, 8 апреля.

Ранее в этот же день ЦБ понизил базовую ставку с 11 апреля на 300 б.п., до 17% годовых. Решение объяснили тем, что внешние условия для российской экономики остаются сложными, риски для финансовой стабильности сохраняются, но уже перестали нарастать.

Аксаков назвал решение «очень позитивным шагом для финансового рынка и для всей экономики». Он отметил, что решение об установлении ключевой ставки на уровне 20% было обусловлено необходимостью «остудить валютных спекулянтов» и, по возможности, сократить переток рублей на валютный рынок.

«Но после указов президента РФ, которые закрыли все вопросы в части валютных спекуляций, необходимость в сохранении такого уровня ключевой ставки отпала», — подчеркнул он.

Парламентарий предположил, что ЦБ дает ясный сигнал рынку, и банки, очевидно, будут идти в русле намеченной тенденции, снижая ставки по кредитам гражданам и бизнесу. Он выразил уверенность, что есть потенциал для дальнейшего снижения базовой ставки — возможно, даже с большим шагом, чем сейчас.

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев полагает, что это решение ЦБ поддержит экономику, рост которой в условиях санкций ограничен. С точки зрения кредитования условия по-прежнему остаются жесткими, однако при сохранении курса на смягчение денежно-кредитной политики Центробанка этот сегмент финансового рынка должен активизироваться, считает он.



Он добавил, что для рынка акций снижение ключевой ставки всегда позитивный сигнал, поскольку перспективы роста компаний улучшаются, а привлекательность инструментов с фиксированной доходностью — снижается. Рубль же в текущих условиях вряд ли отреагирует на решение по ставке, так как его курс в меньшей степени определяется рыночными условиями, сказал он.

«Кривая рынка локального госдолга после открытия биржевых торгов в марте была значительно ниже размера ключевой ставки ЦБ РФ. Инвесторы ожидали, что период высокого уровня ключевой ставки не продлится долго, а доходности ОФЗ находились в диапазоне 12–16%. Сегодня диапазон кривой ОФЗ снизился до 11–13%», — подчеркнул аналитик.

Руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых считает, что базовая ставка ЦБ в 20% не могла сохраняться долго, так как этот заградительный уровень негативен для экономики и инвестиций, поэтому заметное снижение вполне логично.

Она также отметила, что уменьшение процентной ставки всегда благоприятно для рынка акций. В текущих условиях облигационный рынок мог предложить инвесторам доходность 12–15% по облигациям федерального займа (ОФЗ) с разными сроками погашения, что сейчас превосходит среднюю дивидендную доходность по рынку. Соответственно, при сравнительно низких ценовых рисках ОФЗ, а также депозиты в банках, были предпочтительным вариантом. Снижение же ставок сделает акции более конкурентными, считает она.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая всё же назвала решение ЦБ неожиданным для рынка, поскольку, по ее словам, аналитики ожидали снижения ключевой ставки 29 апреля до 17–18%.

«По-видимому, Банк России и Минфин, с одной стороны, стараются ослабить тормозящее влияние на экономику вынужденного экстренного повышения ключевой ставки в конце февраля, с другой — сдержать избыточное укрепление курса рубля. Не исключено, что уже в конце апреля ЦБ РФ может вновь снизить ставку — до 15–16%, — дальнейшая траектория будет зависеть от экономической ситуации и инфляции», — заключила она.

28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку на 10,5 процентного пункта, до рекордных 20%. Решение объяснялось возможностью обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. На следующем заседании 18 марта регулятор сохранил ставку на том же уровне.

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