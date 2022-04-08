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В ГД назвали снижение ставки ЦБ первым шагом в борьбе с последствиями санкций

Депутат Аксаков: понижение ставки ЦБ — первый шаг в борьбе с последствиями санкций
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В целом России предстоит большая работа по преодолению последствий введенных Западом санкций — это большой комплекс мероприятий и долгий путь. Но первый шаг на этом пути — это возврат ключевой ставки Центробанка на уровни, которые позволят банкам кредитовать экономику по ставкам не выше 10%. Об этом заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков РФ (АБР) Анатолий Аксаков в пятницу, 8 апреля.

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Ранее в этот же день ЦБ понизил базовую ставку с 11 апреля на 300 б.п., до 17% годовых. Решение объяснили тем, что внешние условия для российской экономики остаются сложными, риски для финансовой стабильности сохраняются, но уже перестали нарастать.

Аксаков назвал решение «очень позитивным шагом для финансового рынка и для всей экономики». Он отметил, что решение об установлении ключевой ставки на уровне 20% было обусловлено необходимостью «остудить валютных спекулянтов» и, по возможности, сократить переток рублей на валютный рынок.

«Но после указов президента РФ, которые закрыли все вопросы в части валютных спекуляций, необходимость в сохранении такого уровня ключевой ставки отпала», — подчеркнул он.

Парламентарий предположил, что ЦБ дает ясный сигнал рынку, и банки, очевидно, будут идти в русле намеченной тенденции, снижая ставки по кредитам гражданам и бизнесу. Он выразил уверенность, что есть потенциал для дальнейшего снижения базовой ставки — возможно, даже с большим шагом, чем сейчас.

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев полагает, что это решение ЦБ поддержит экономику, рост которой в условиях санкций ограничен. С точки зрения кредитования условия по-прежнему остаются жесткими, однако при сохранении курса на смягчение денежно-кредитной политики Центробанка этот сегмент финансового рынка должен активизироваться, считает он.

Он добавил, что для рынка акций снижение ключевой ставки всегда позитивный сигнал, поскольку перспективы роста компаний улучшаются, а привлекательность инструментов с фиксированной доходностью — снижается. Рубль же в текущих условиях вряд ли отреагирует на решение по ставке, так как его курс в меньшей степени определяется рыночными условиями, сказал он.

«Кривая рынка локального госдолга после открытия биржевых торгов в марте была значительно ниже размера ключевой ставки ЦБ РФ. Инвесторы ожидали, что период высокого уровня ключевой ставки не продлится долго, а доходности ОФЗ находились в диапазоне 12–16%. Сегодня диапазон кривой ОФЗ снизился до 11–13%», — подчеркнул аналитик.

Руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых считает, что базовая ставка ЦБ в 20% не могла сохраняться долго, так как этот заградительный уровень негативен для экономики и инвестиций, поэтому заметное снижение вполне логично.

Она также отметила, что уменьшение процентной ставки всегда благоприятно для рынка акций. В текущих условиях облигационный рынок мог предложить инвесторам доходность 12–15% по облигациям федерального займа (ОФЗ) с разными сроками погашения, что сейчас превосходит среднюю дивидендную доходность по рынку. Соответственно, при сравнительно низких ценовых рисках ОФЗ, а также депозиты в банках, были предпочтительным вариантом. Снижение же ставок сделает акции более конкурентными, считает она.

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Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая всё же назвала решение ЦБ неожиданным для рынка, поскольку, по ее словам, аналитики ожидали снижения ключевой ставки 29 апреля до 17–18%.

«По-видимому, Банк России и Минфин, с одной стороны, стараются ослабить тормозящее влияние на экономику вынужденного экстренного повышения ключевой ставки в конце февраля, с другой — сдержать избыточное укрепление курса рубля. Не исключено, что уже в конце апреля ЦБ РФ может вновь снизить ставку — до 15–16%, — дальнейшая траектория будет зависеть от экономической ситуации и инфляции», — заключила она.

28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку на 10,5 процентного пункта, до рекордных 20%. Решение объяснялось возможностью обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. На следующем заседании 18 марта регулятор сохранил ставку на том же уровне.

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