Прямой эфир
Сюжет:

Центробанк допустил дальнейшее снижение ключевой ставки

ЦБ допускает дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центробанк (ЦБ) допускает дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях. Об этом сообщил во вторник, 19 апреля, первый заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин.

ЦБ проставился: дорожающий рубль снизил ключевую на 3 пункта
Что означает внеочередное уменьшение показателя до 17% и каких шагов ждать от регулятора дальше

«Мы допускаем дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях», — сказал Чистюхин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

11 апреля Центробанк снизил ключевую ставку с 20 до 17%. Тогда отмечалось, что риски для финансовой стабильности по-прежнему сохраняются, однако на сегодняшний день они перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала.

В частности, в регуляторе указали на то, что годовая инфляция продолжит увеличиваться, но, согласно данным последних недель, есть замедление текущих темпов роста цен.

Как рассказал «Известиям» 8 апреля доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко, экономика сейчас не в том состоянии, чтобы держать ставки «столь высокими», как было до понижения, — 20%. В то же время решение ЦБ снизить ключевую ставку до 17% годовых он назвал вполне назревшим шагом. Даже если бы регулятор срезал ставку до 15%, рынок нормально бы это воспринял, считает эксперт.

Следующее собрание, на котором будет рассмотрен вопрос о ключевой ставке, состоится в пятницу, 29 апреля. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина накануне сообщила, что на заседании оценит текущую ситуацию в экономике.

В конце февраля ЦБ поднял ключевую ставку до рекордных 20%. Повышение ставки Центробанк объяснил тем, что оно позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, защитить сбережения граждан от обесценения, а также компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022