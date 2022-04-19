Центробанк допустил дальнейшее снижение ключевой ставки

Центробанк (ЦБ) допускает дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях. Об этом сообщил во вторник, 19 апреля, первый заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин.

«Мы допускаем дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях», — сказал Чистюхин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

11 апреля Центробанк снизил ключевую ставку с 20 до 17%. Тогда отмечалось, что риски для финансовой стабильности по-прежнему сохраняются, однако на сегодняшний день они перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала.

В частности, в регуляторе указали на то, что годовая инфляция продолжит увеличиваться, но, согласно данным последних недель, есть замедление текущих темпов роста цен.

Как рассказал «Известиям» 8 апреля доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко, экономика сейчас не в том состоянии, чтобы держать ставки «столь высокими», как было до понижения, — 20%. В то же время решение ЦБ снизить ключевую ставку до 17% годовых он назвал вполне назревшим шагом. Даже если бы регулятор срезал ставку до 15%, рынок нормально бы это воспринял, считает эксперт.

Следующее собрание, на котором будет рассмотрен вопрос о ключевой ставке, состоится в пятницу, 29 апреля. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина накануне сообщила, что на заседании оценит текущую ситуацию в экономике.

В конце февраля ЦБ поднял ключевую ставку до рекордных 20%. Повышение ставки Центробанк объяснил тем, что оно позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, защитить сбережения граждан от обесценения, а также компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.