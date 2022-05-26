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Мишустин рассказал об эффекте от снижения ключевой ставки до 11%

Мишустин заявил, что снижение ключевой ставки сделает доступнее займы для бизнеса и граждан
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Снижение ключевой ставки Центрального банка РФ до 11% сделает доступнее займы для бизнеса и непосредственно для россиян. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 26 мая.

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«Вы знаете, сегодня Банк России снизил ключевую ставку сразу до 11%, это позволит системно поддержать все те меры, принятые в том числе правительством, по расширению доступности займов для крупных предприятий, для малого, среднего бизнеса и, конечно, для наших граждан при ипотечном кредитовании», — отметил Мишустин на заседании правкомиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса на территории машиностроительного завода «Тонар» в Московской области.

Ранее в четверг Центробанк по решению Совета директоров снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 11%. Отмечается, что ЦБ допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, а следующее запланировано на 10 июня.

Экономист Газпромбанка Павел Бирюков назвал решение ЦБ «еще одним агрессивным шагом». Он считает, что при нынешних условиях быстрого укрепления рубля, стабилизации инфляционных ожиданий и резкого снижения недельных темпов инфляции у ЦБ всё меньше оснований придерживаться консервативной монетарной политики.

В конце февраля Банк России на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке поднял базовую ставку до 20% годовых. Тогда повышение ставки объяснялось тем, что оно позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, защитить сбережения граждан от обесценения. Но уже в апреле ставка Центробанком снижалась с 20 до 17% годовых, в конце месяца — с 17 до 14%.

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