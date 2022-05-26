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Экономист назвал снижение ключевой ставки ЦБ до 11% агрессивным шагом

Экономист Бирюков назвал снижение ключевой ставки ЦБ до 11% агрессивным шагом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Снизив ключевую ставку сразу на 3 п.п. до 11%, Банк России решился на еще один агрессивный шаг. Об этом заявил «Известиям» экономист Газпромбанка Павел Бирюков в четверг, 26 мая.

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На внеочередном заседании в четверг утром ЦБ снизил ключевую ставку до 11%. Он также допустил дальнейшее снижение на ближайших заседаниях. Следующее запланировано на 10 июня. ЦБ также отметил, что инфляция замедляется быстрее, чем предполагал его прогноз от 19 апреля, — тогда регулятор повысил прогноз по инфляции в России на этот год до 18–23%. При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что инфляционное давление в стране в последние две недели стабилизировалось.

В текущих условиях быстрого укрепления рубля, стабилизации инфляционных ожиданий и резкого снижения недельных темпов инфляции у ЦБ все меньше оснований придерживаться консервативной монетарной политики, полагает Бирюков.

«С учетом этих факторов мы ожидаем дальнейшего снижения ключевой ставки до 9% к концу года. Скорость этого снижения напрямую будет зависеть от динамики потребления и состояния внешней торговли: скорость восстановления импортных поставок, по всей видимости, будет решающим элементом», — рассказал экономист.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал «Известиям», что в пользу резкого смягчения монетарной политики ЦБ также выступает спад кредитования и экономической активности в стране.

Он отметил, что с момента последнего заседания ЦБ 29 апреля курс рубля укрепился к доллару на 21%, с 71 до 56 RUB/USD. Укрепление рубля помогает снизить стоимость импортных товаров и замедлить инфляцию, которая в последние две недели вернулась к сезонной норме, добавил аналитик. Росстат сообщил, что недельная инфляция к 13 мая замедлилась до 0,05% с 0,12% неделей ранее. В ближайшие недели не исключена недельная дефляция, считает Васильев.


В то же время укрепление рубля невыгодно для бюджета РФ и экспортеров, подчеркнул аналитик. Он напомнил, что в начале этой недели в Минэкономразвития сообщили, что «сейчас укрепление рубля находится на пиковых уровнях» и дальнейшей адаптации курса к новым экономическим реалиям должно способствовать снижение ключевой ставки Центробанка.

Васильев допустил, что Банк России оставит сигнал о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки в этом году и к концу года ставка может опуститься до 9–10% годовых.

29 апреля ЦБ снизил ключевую ставку с 17 до 14% годовых. Тогда регулятор отметил, что риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения.

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