Набиуллина заявила о времени стратегических решений для экономики России

ЦБ РФ нужно определить новые параметры функционирования российской финансовой системы, так как настало время стратегических решений для экономики России. Об этом в четверг, 26 мая, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече Ассоциации банков России «Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков».

По ее словам, экономика РФ входит в период структурной трансформации и будет нуждаться в финансовых ресурсах. Одновременно в условиях санкций нужна поддержка и банкам, пояснила Набиуллина.

«Поэтому нам нужно определить новые параметры функционирования российской финансовой системы, пересмотреть подходы к регулированию так, чтобы, не давая накапливать чрезмерные риски, банки могли продолжать кредитование, поддерживать структурную трансформацию экономики», — заявила она.

Глава Центробанка также подчеркнула, что необходимо выработать подходы к рекапитализации банков и борьбе с тем, что уже начали называть «санкционным арбитражем».

Ранее в этот день на внеочередном заседании ЦБ снизил ключевую ставку до 11%. Регулятор допустил дальнейшее снижение на ближайших заседаниях. Следующее запланировано на 10 июня. В ЦБ также отметили, что инфляция замедляется быстрее, чем предполагал прогноз от 19 апреля, — тогда регулятор повысил прогноз по инфляции в России на этот год до 18–23%.

23 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика выдерживает удар достойно, несмотря на санкции, подчеркнув, что «об этом говорят все основные макроэкономические показатели».

В тот же день глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что перестройка российской экономики с учетом новых вызовов и последствий продлится полтора-два года. По прогнозам специалистов Счетной палаты, 2022 год будет сложным для России.