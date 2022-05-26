Реклама
Прямой эфир

Набиуллина заявила о времени стратегических решений для экономики России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ЦБ РФ нужно определить новые параметры функционирования российской финансовой системы, так как настало время стратегических решений для экономики России. Об этом в четверг, 26 мая, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече Ассоциации банков России «Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков».

Тяжелый рубль: как сдержать опасное для экономики укрепление валюты
Обвал доллара не на шутку озадачил ЦБ и российских экспортеров

По ее словам, экономика РФ входит в период структурной трансформации и будет нуждаться в финансовых ресурсах. Одновременно в условиях санкций нужна поддержка и банкам, пояснила Набиуллина.

«Поэтому нам нужно определить новые параметры функционирования российской финансовой системы, пересмотреть подходы к регулированию так, чтобы, не давая накапливать чрезмерные риски, банки могли продолжать кредитование, поддерживать структурную трансформацию экономики», — заявила она.

Глава Центробанка также подчеркнула, что необходимо выработать подходы к рекапитализации банков и борьбе с тем, что уже начали называть «санкционным арбитражем».

Ранее в этот день на внеочередном заседании ЦБ снизил ключевую ставку до 11%. Регулятор допустил дальнейшее снижение на ближайших заседаниях. Следующее запланировано на 10 июня. В ЦБ также отметили, что инфляция замедляется быстрее, чем предполагал прогноз от 19 апреля, — тогда регулятор повысил прогноз по инфляции в России на этот год до 18–23%.

23 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика выдерживает удар достойно, несмотря на санкции, подчеркнув, что «об этом говорят все основные макроэкономические показатели».

В тот же день глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что перестройка российской экономики с учетом новых вызовов и последствий продлится полтора-два года. По прогнозам специалистов Счетной палаты, 2022 год будет сложным для России.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022